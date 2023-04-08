Hà Nội: Bị dừng xe kiểm tra độ cồn, người đàn ông đập điện thoại vào đầu cảnh sát 141

Xã hội 08/04/2023 16:59

Mới đây trong lúc lực lượng chức năng đang làm việc, một đối tượng nam giới đi cùng tài xế vi phạm nồng độ cồn vượt mức kịch khung đã có hành vi lăng mạ, cản trở và dùng điện thoại đập vào đầu một chiến sĩ tổ công tác 141.

Theo thông tin báo Dân Trí vào ngày 8/4, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an phường Vĩnh Tuy (quận Hai Bà Trưng) vừa tiếp nhận 2 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, trong đó có một trường hợp có hành vi lăng mạ, chửi bới và dùng điện thoại tấn công tổ công tác 141.

Cụ thể, khoảng 20h30 ngày 6/4, Công an phường Vĩnh Tuy (quận Hai Bà Trưng phối hợp với Tổ công tác 141 (Công an thành phố Hà Nội) làm nhiệm vụ tại số 81 Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy.

Hà Nội: Bị dừng xe kiểm tra độ cồn, người đàn ông đập điện thoại vào đầu cảnh sát 141 - Ảnh 1
CSGT và CSCĐ kiểm tra nồng độ cồn, xử lý người vi phạm giao thông - Ảnh: Báo Dân Trí 

Tại đây, cảnh sát đã dừng xe mô tô biển kiểm soát 29N1-760.XX do anh N.N.T. (sinh năm 1993, ở Gia Lâm, Hà Nội) điều khiển, để kiểm tra nồng độ cồn.

Thông tin từ báo Tiền Phong cho biết thêm, kiểm tra nồng độ cồn, T. vi phạm ở mức 0,699mg/L khí thở.

Khi Tổ công tác đang lập biên bản vi phạm, thì B. (có dấu hiệu đã sử dụng rượu, bia) đã có hành vi cản trở, lăng mạ, dùng điện thoại di động đập vào đầu đồng chí Hà Văn Việt cán bộ Tổ công tác.

Tổ công tác đã khống chế, đưa 2 đối tượng trên về Công an phường Vĩnh Tuy xác minh, xử lý theo quy định.

Trong ngày 7/4, lực lượng 141 phát hiện, xử lý 80 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó 68 trường hợp vi phạm quy định về nồng độ cồn, tạm giữ 68 phương tiện.

Bên cạnh đó, phát hiện bắt giữ và bàn giao 3 vụ, 4 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự cho đơn vị chức năng giải quyết theo thẩm quyền.

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