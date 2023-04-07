Vợ phi công trực thăng Bell-505: 'Tôi đã dự định sẽ cùng anh có một chuyến đi du lịch mà không lo về công việc gấp. Vậy mà...'

Vừa trải qua nỗi đau mất chồng, bà Nguyễn Thị Ngân (55 tuổi) cố nén lại cảm xúc để cùng người thân chuẩn bị tang lễ. Chia sẻ với người tới thăm viếng, người phụ nữ không ít lần bật khóc. Bà luôn nhắc tới mong ước về ngày chồng nghỉ hưu vào cuối năm nay. Khi đó, họ sẽ cùng nhau thực hiện dự định về những chuyến du lịch mà không lo bị gọi về gấp để thực hiện nhiệm vụ.

Theo thông tin từ Zing News, đã gần 2 ngày sau sự cố trực thăng Bell 505 rơi xuống vùng biển vịnh Hạ Long, con ngõ trước nhà phi công Chu Quang Minh (59 tuổi) đông đủ họ hàng cùng người thân vội vã chuẩn bị công tác hậu sự theo phong tục. Chiếc ban thờ phía trong dựng vội, di ảnh người quá cố vẫn chưa được treo lên. Cạnh đó là mẹ vợ của nạn nhân ngồi gục, nước mắt bà rơi không ngừng.

Tối 5/4, bà bất ngờ nhận được điện thoại của con: “Mẹ ơi, mẹ về nhà có việc”. Tới nhà, cô con gái thông báo lát nữa có người công ty ba qua nhà nói chuyện. Người phụ nữ chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra thì con gái đã tiếp lời: “Hôm nay, ba bay chuyến cuối thì mất liên lạc”.

Trước chuyến bay định mệnh, phi công, đại tá Chu Quang Minh vừa trở về nhà sau chuyến công tác Đà Nẵng kéo dài hơn một tuần. Ông nghỉ ngơi tại nhà 2 ngày rồi nhắn tin cho vợ: “Mai anh đi Hạ Long bay khoảng một tuần”, trước khi lên đường.

Bà Ngân lặng người. Ít phút sau, đại diện Công ty Trực thăng Miền Bắc (Binh đoàn 18, Bộ Quốc phòng) có mặt thông báo sự việc.

“Nhiều người an ủi tôi lực lượng chức năng đang tìm kiếm, nhưng tôi cũng đã tự xác định được chuyện xảy ra khi máy bay gặp tai nạn”, bà Ngân nói.

Những giờ phút sau đó, bà Ngân nói chỉ biết chờ đợi. Người vợ của đại tá phi công thức trắng đêm, lên thắp hương cho gia tiên để mong chờ phép màu đến với chồng mình.

Gần 1h ngày 6/4, thi thể phi công Chu Quang Minh được tìm thấy trên vùng biển vịnh Hạ Long. Người con gái của nam phi công nhận tin nhưng chưa dám báo ngay cho mẹ.

Người thân bật khóc trước sự ra đi của đại tá Chu Quang Minh - Ảnh: Zing News

Khoảng hơn 2h, bà Ngân thấy tài khoản mạng xã hội của con gái được đổi ảnh đại diện sang nền màu đen... “Khi đó, tôi đành chấp nhận rằng tôi đã mất anh thật rồi”, bà nghẹn lời rồi lặng lẽ dọn dẹp để “nhà cửa tươm tất khi đón chồng về”.

“Tôi vẫn hình dung và hy vọng như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi vẫn nghĩ anh chỉ đi công tác thôi, không nghĩ chuyện đó sẽ xảy đến với gia đình mình”, vợ đại tá phi công nói.

Chung sống với nhau hơn 30 năm, bà Ngân đã quá quen với những chuyến công tác của chồng. Sau 4 năm học tại Nga, ông Minh về nước làm việc được 2 năm thì họ nên duyên vợ chồng. Họ có với nhau 2 người con, sinh năm 1994 và 2004. Thời điểm đó, nam phi công đang công tác tại Cát Bi (Hải Phòng) rồi sau đó là Đà Nẵng.

Tới năm 2000, ông Minh bắt đầu làm phi công cho Công ty Trực thăng Miền Bắc, bà cùng chồng ra Hà Nội sinh sống tới nay. Công việc khiến ông Minh đi công tác nhiều hơn ở nhà. Có những chuyến kéo dài 2-3 tháng. Cũng có khi đang ở quê nhà tại Hải Phòng, ông phải bỏ dở bữa cơm cùng vợ ở lại để lên Hà Nội gấp vì có chuyến bay cấp cứu.

Trực thăng Bell-505 số hiệu 8650 - Ảnh: Báo VTC News

“Những phi công có đủ số giờ bay an toàn và chứng chỉ điều kiện luôn phải như vậy”, bà Ngân giải thích.

Chỉ vào những mô hình máy bay bày khắp nhà, người phụ nữ nói chồng mình rất yêu nghề, ông chưa từng nghĩ tới việc sẽ gắn bó với một công việc khác. Đặc thù công việc khiến ông chưa từng có một chuyến du lịch dài hơn 2 ngày đông đủ cùng gia đình.

“Cuối năm nay, theo dự định anh sẽ được nghỉ hưu sau quá trình gắn bó với bầu trời. Tôi đã dự định sẽ cùng anh có một chuyến đi mà không lo về công việc gấp. Vậy mà...”, bà nghẹn lời.

Trước đó như thông tin từ báo VTC News, chiều 5/4 máy bay trực thăng Bell-505 số hiệu 8650 của Công ty trực thăng miền Bắc thuộc Tổng công ty Trực thăng Việt Nam (Binh đoàn 18) cất cánh lúc 16h56 ngày 5/4. Máy bay do Đại tá Chu Quang Minh (SN 1964) điều khiển, chở 4 khách du lịch người Đà Nẵng thực hiện dịch vụ du lịch ngắm cảnh vịnh Hạ Long từ trên cao. Sau khi cất cánh được khoảng 19 phút, máy bay gặp sự cố và mất tín hiệu với đài kiểm soát không lưu.

Ngay khi máy bay mất tín hiệu, Công ty Trực thăng miền Bắc phối hợp với Bộ đội Biên phòng và lực lượng quân sự địa phương khẩn trương tìm kiếm, cứu nạn.

Sau khi máy bay gặp nạn, ngư dân ở xã Gia Luận (Cát Hải, Hải Phòng) ở gần hiện trường kết hợp với lực lượng chức năng đã vớt được 2 nạn nhân đầu tiên. Đến khoảng 23h30, thi thể phi công cũng đã được tìm thấy tại nơi máy bay rơi xuống vịnh Trà Bàu, thuộc quần đảo Cát Bà (Hải Phòng). Sáng 6/4, lực lượng chức năng tiếp tục tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 4 và đến sáng 7/4, thi thể nạn nhân cuối cùng đã được tìm thấy,

Các nạn nhân trên máy bay trực thăng Bell-505 gặp nạn gồm 5 người: Phi công Chu Quang Minh (SN 1964), ông Hồ Tá Lực (SN 1964, trú TP Đà Nẵng); Bà Nguyễn Thị Hội (vợ ông Lực, SN 1963, trú TP Đà Nẵng); Bà Hồ Thị Oanh (em gái ông Lực, SN 1972, trú TP Đà Nẵng); Bà Phạm Thị Bê (SN 1958, trú TP Đà Nẵng).