Liên quan đến vụ mẹ ruột nghi đầu độc 2 con nhỏ ở Đà Nẵng, mới đây những hình ảnh của người mẹ và các cháu nhỏ trước lúc xảy ra bi kịch không khỏi khiến cho mọi người phải cảm thấy đau lòng.

Theo thông tin từ báo CAND vào ngày 6/4, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Đà Nẵng đang thụ lý, điều tra nguyên nhân của hai bé gái song sinh tử vong tại nhà nghi bị đầu độc. Theo thông tin ban đầu, chiều 5/4, ông HCL (68 tuổi, quê huyện Đại Lộc, Quảng Nam) đến nhà của con trai ở khu Hòa Liên 4 (xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang) để thăm cháu nội. Con trai ông này đã đi làm ăn xa ở tỉnh Quảng Ngãi.

Chị TTM ôm gối như đang ru con ngủ - Ảnh: Chụp màn hình clip Tại đây, ông L phát hiện hai cháu gái sinh đôi cùng năm 2021 là HTHA và HTTA trong tình trạng sùi bọt mép nằm trên giường. Qua kiểm tra cả hai cháu đã tử vong, nghi bị đầu độc. Hình ảnh cuối cùng của 2 em bé trước lúc xảy ra chuyện đau lòng - Ảnh: Chụp màn hình clip Thông tin từ báo Pháp Luật TP.HCM cho biết thêm tại thời điểm này, người mẹ tên là TTM (41 tuổi) không có ở nhà, trên bàn trong phòng khách có để lại một bức thư.

Đại ý nội dung bức thư của chị M viết lại là do bị bệnh, không thể tiếp tục nuôi con. Muốn con chết cùng mình. Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo CAND Sau đó, người dân phát hiện chị M nhảy cầu Bà Rén (ở huyện Quế Sơn, Quảng Nam) cách nhà khoảng 40 km. Người dân đã kịp thời cứu sống chị M và bàn giao cho công an. Theo tìm hiểu, chị M có biểu hiện bị trầm cảm sau sinh, thời gian vừa qua thường xuyên có biểu hiện bất thường về tâm lý. Vụ việc đang được công an điều tra.

Thông tin MỚI vụ 2 bé gái tử vong nghi bị mẹ ruột đầu độc: Người mẹ tự tử bất thành Liên quan đến vụ 2 bé gái tử vong tại Đà Nẵng, nghi bị đầi độc, người dân nhanh chóng phát hiện người mẹ nhảy cầu tự tử ở vị trí cách nhà khoảng 40 km.

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