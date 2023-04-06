Liên quan đến vụ mẹ ruột nghi đầu độc 2 con nhỏ ở Đà Nẵng, mới đây những hình ảnh của người mẹ và các cháu nhỏ trước lúc xảy ra bi kịch không khỏi khiến cho mọi người phải cảm thấy đau lòng.
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Theo thông tin từ báo CAND vào ngày 6/4, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Đà Nẵng đang thụ lý, điều tra nguyên nhân của hai bé gái song sinh tử vong tại nhà nghi bị đầu độc.
Theo thông tin ban đầu, chiều 5/4, ông HCL (68 tuổi, quê huyện Đại Lộc, Quảng Nam) đến nhà của con trai ở khu Hòa Liên 4 (xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang) để thăm cháu nội. Con trai ông này đã đi làm ăn xa ở tỉnh Quảng Ngãi.
Tại đây, ông L phát hiện hai cháu gái sinh đôi cùng năm 2021 là HTHA và HTTA trong tình trạng sùi bọt mép nằm trên giường. Qua kiểm tra cả hai cháu đã tử vong, nghi bị đầu độc.
Thông tin từ báo Pháp Luật TP.HCM cho biết thêm tại thời điểm này, người mẹ tên là TTM (41 tuổi) không có ở nhà, trên bàn trong phòng khách có để lại một bức thư.
Đại ý nội dung bức thư của chị M viết lại là do bị bệnh, không thể tiếp tục nuôi con. Muốn con chết cùng mình.
Sau đó, người dân phát hiện chị M nhảy cầu Bà Rén (ở huyện Quế Sơn, Quảng Nam) cách nhà khoảng 40 km. Người dân đã kịp thời cứu sống chị M và bàn giao cho công an.
Theo tìm hiểu, chị M có biểu hiện bị trầm cảm sau sinh, thời gian vừa qua thường xuyên có biểu hiện bất thường về tâm lý.
Vụ việc đang được công an điều tra.