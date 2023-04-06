Vụ mẹ ruột nghi đầu độc 2 con ở Đà Nẵng: Xót xa đoạn clip ghi lại cảnh 2 bé sinh đôi đùa giỡn trước lúc bị sát hại

Xã hội 06/04/2023 12:07

Liên quan đến vụ mẹ ruột nghi đầu độc 2 con nhỏ ở Đà Nẵng, mới đây những hình ảnh của người mẹ và các cháu nhỏ trước lúc xảy ra bi kịch không khỏi khiến cho mọi người phải cảm thấy đau lòng.

Theo thông tin từ báo CAND vào ngày 6/4, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Đà Nẵng đang thụ lý, điều tra nguyên nhân của hai bé gái song sinh tử vong tại nhà nghi bị đầu độc.

Theo thông tin ban đầu, chiều 5/4, ông HCL (68 tuổi, quê huyện Đại Lộc, Quảng Nam) đến nhà của con trai ở khu Hòa Liên 4 (xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang) để thăm cháu nội. Con trai ông này đã đi làm ăn xa ở tỉnh Quảng Ngãi.

Vụ mẹ ruột nghi đầu độc 2 con ở Đà Nẵng: Xót xa đoạn clip ghi lại cảnh 2 bé sinh đôi đùa giỡn trước lúc bị sát hại - Ảnh 1
Chị TTM ôm gối như đang ru con ngủ - Ảnh: Chụp màn hình clip

Tại đây, ông L phát hiện hai cháu gái sinh đôi cùng năm 2021 là HTHA và HTTA trong tình trạng sùi bọt mép nằm trên giường. Qua kiểm tra cả hai cháu đã tử vong, nghi bị đầu độc.

Vụ mẹ ruột nghi đầu độc 2 con ở Đà Nẵng: Xót xa đoạn clip ghi lại cảnh 2 bé sinh đôi đùa giỡn trước lúc bị sát hại - Ảnh 2
Hình ảnh cuối cùng của 2 em bé trước lúc xảy ra chuyện đau lòng - Ảnh: Chụp màn hình clip 

Thông tin từ báo Pháp Luật TP.HCM cho biết thêm tại thời điểm này, người mẹ tên là TTM (41 tuổi) không có ở nhà, trên bàn trong phòng khách có để lại một bức thư.

Đại ý nội dung bức thư của chị M viết lại là do bị bệnh, không thể tiếp tục nuôi con. Muốn con chết cùng mình.

Vụ mẹ ruột nghi đầu độc 2 con ở Đà Nẵng: Xót xa đoạn clip ghi lại cảnh 2 bé sinh đôi đùa giỡn trước lúc bị sát hại - Ảnh 3
Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo CAND 

Sau đó, người dân phát hiện chị M nhảy cầu Bà Rén (ở huyện Quế Sơn, Quảng Nam) cách nhà khoảng 40 km. Người dân đã kịp thời cứu sống chị M và bàn giao cho công an.

Theo tìm hiểu, chị M có biểu hiện bị trầm cảm sau sinh, thời gian vừa qua thường xuyên có biểu hiện bất thường về tâm lý.

Vụ việc đang được công an điều tra.

Thông tin MỚI vụ 2 bé gái tử vong nghi bị mẹ ruột đầu độc: Người mẹ tự tử bất thành

Thông tin MỚI vụ 2 bé gái tử vong nghi bị mẹ ruột đầu độc: Người mẹ tự tử bất thành

Liên quan đến vụ 2 bé gái tử vong tại Đà Nẵng, nghi bị đầi độc, người dân nhanh chóng phát hiện người mẹ nhảy cầu tự tử ở vị trí cách nhà khoảng 40 km.

Xem thêm
Từ khóa:   mẹ đầu độc 2 con ở Đà Nẵng mẹ giết con mẹ giết con rồi tự tử Đà Nẵng tin nóng tin tức trong ngày tin 24h

TIN MỚI NHẤT

May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước
Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tâm sự 4 giờ 13 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 43 phút trước
Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Tâm sự 5 giờ 13 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt