Vụ xe ô tô tông liên hoàn ở Hà Nội, bác sĩ thông tin về tình hình của các nạn nhân: 'Có 2 trường hợp tiên lượng xấu'

Xã hội 06/04/2023 10:37

Trong số 14 ca cấp cứu nhập viện E, có 2 trường hợp rất nặng, 7 trường hợp tổn thương đa vết thương phần mềm, 5 trường hợp xây xát nhẹ. Trong đó, bệnh nhi nhỏ tuổi nhất (7 tuổi) đã được ra viện.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động cho biết bệnh viện E (Hà Nội) cho biết sau vụ tai nạn liên hoàn xe "điên" tông hàng loạt ôtô, xe máy khiến nhiều người bị thương chiều 5/4 tại ngã tư đường Xuân La - đường Võ Chí Công, (Hà Nội), Khoa Cấp cứu bệnh viện này đã tiếp nhận và cấp cứu 14 người, trong đó có một trẻ em 7 tuổi.

Bác sĩ Phạm Xuân Hiếu, Trưởng Khoa Cấp cứu, Bệnh viện E cho biết khoảng 16 giờ 30 đến 16 giờ 50, các phương tiện cấp cứu lần lượt chuyển 14 trường hợp tai nạn giao thông tới Khoa Cấp cứu.

Nhỏ tuổi nhất là bệnh nhi 7 tuổi, lớn nhất là 42 tuổi. Trong số đó có 2 ca rất nặng là nam bệnh nhân 28 tuổi (quê Thái Bình) bị hôn mê sâu do chấn thương sọ não chuyển Khoa Hồi sức tích cực và chống độc để theo dõi.

Vụ xe ô tô tông liên hoàn ở Hà Nội, bác sĩ thông tin về tình hình của các nạn nhân: 'Có 2 trường hợp tiên lượng xấu' - Ảnh 1

Vụ xe ô tô tông liên hoàn ở Hà Nội, bác sĩ thông tin về tình hình của các nạn nhân: 'Có 2 trường hợp tiên lượng xấu' - Ảnh 2
 Bác sĩ tiến hành giải cứu các bệnh nhân - Ảnh: Báo Người Lao Động

Một trường hợp khác là nam giới, 37 tuổi, ở quận Đống Đa, Hà Nội, phải mổ cấp cứu do sốc đa chấn thương: chấn thương bụng kín, chấn thương ngực kín, gãy hở xương cẳng chân dập nát.

7 trường hợp với nhiều tổn thương ở cẳng chân, cẳng tay, cánh tay và đa vết thương phần mềm đã được cấp cứu, chuyển theo dõi tiếp tục vào Khoa Chấn thương chỉnh hình và Khoa Phẫu thuật chấn thương chỉnh hình và y học thể thao.

5 trường hợp bị xây xước nhẹ, không có tổn thương phần xương, cũng đã được cấp cứu, xử lý vết thương và được các bác sĩ kê đơn thuốc về nhà. Trong số này, có trường hợp cháu bé 7 tuổi cũng đã được ra viện.

Vụ xe ô tô tông liên hoàn ở Hà Nội, bác sĩ thông tin về tình hình của các nạn nhân: 'Có 2 trường hợp tiên lượng xấu' - Ảnh 3
Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo VOV 

Tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Công Hựu, Giám đốc Bệnh viện E cho biết xác định vụ ôtô tông 17 xe máy là cấp cứu thảm họa, với số người tai nạn giao thông có thể nhiều và nặng nên bệnh viện đã thực hiện báo động đỏ cấp cứu. Bệnh viện E là bệnh viện đa khoa trung ương do đó các trường hợp chuyển đến cấp cứu đã được hội chẩn và cấp cứu bởi các bác sĩ nhiều chuyên khoa như: tim mạch, hồi sức tích cực, chấn thương…

Cũng theo bác sĩ Hựu, sự việc xảy ra vào lúc 16 giờ 30 khi vẫn đang trong giờ làm việc nên ngay lập tức đã có gần 50 nhân lực gồm điều dưỡng, bác sĩ tham gia vào công tác cấp cứu trong đó có hơn 10 trưởng, phó khoa tham gia cấp cứu người bệnh, hạn chế thấp nhất nguy cơ tử vong và chuyển biến nặng của nạn nhân.

Trước đó theo thông tin từ báo VOV cho biết vào khoảng 16 giờ 25, ô tô biển kiểm soát 29A-083.12 do ông Hoàng Ngọc Vĩnh (sinh năm 1960; ở 59/200/28 Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội) chở vợ đi khám ở Viện Tim Hà Nội đi về thì đâm vào 17 xe mô tô làm 17 người bị thương. Vụ việc không có người tử vong. Qua kiểm tra, ông Vĩnh không có nồng độ cồn, không có chất kích thích. Hiện, cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hé lộ nguyên nhân ô tô tông liên hoàn xe máy ở Hà Nội: Tài xế đạp nhầm chân ga

Hé lộ nguyên nhân ô tô tông liên hoàn xe máy ở Hà Nội: Tài xế đạp nhầm chân ga

Mới đây qua việc tiến hành điều tra sơ bộ, nguyên nhân ban đầu được xác định do tài xế đạp nhầm chân ga khiến ô tô tông liên hoàn 17 xe máy ở ngã tư Võ Chí Công - Xuân La (TP Hà Nội).

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