Liên quan đến vụ trực thăng rơi gây xôn xao gần đây, mới đây nhất lực lượng chức năng cho biết 3 trong số những nạn nhân tử vong được xác định là người trong cùng gia đình ở Đà Nẵng.
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Theo thông tin từ báo VTC News, bà Lê Thị Ánh Tuyết, Bí thư Chi bộ Khu dân cư 66, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ) cho biết, 3 trong số nạn nhân tử vong trong vụ rơi trực thăng Bell-505 tại Hải Phòng là ông Hồ Tá Lực (1964), vợ Nguyễn Thị Hội (1963, cùng trú 422 Tôn Đản, tổ 35, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) và em gái ông Lực là bà Hồ Thị Oanh (1972).
“Sau khi nắm được thông tin, địa phương đã bố trí cán bộ, các hội, đoàn thể đến động viên, hỗ trợ gia đình chuẩn bị lo hậu sự cho các nạn nhân”, bà Tuyết cho biết.
Trước đó như báo Người Lao Động đã đưa tin ngay trong đêm 5/4 và rạng sáng ngày 6/4, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy, trục vớt 3 thi thể, trong đó có thi thể Đại tá, phi công Chu Quang Minh (SN 1964), là người điều khiển chiếc máy bay trực thăng Bell 505 gặp nạn. Thi thể của cả 3 nạn nhân được đưa về Bệnh viện Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh.
Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ rơi máy bay trực thăng Bell 505, từ chiều tối 5/4, cơ quan chức năng đã huy động các lực lượng, phương tiện cơ động ra vị trí trực thăng rơi, thực hiện công tác tìm kiếm, cứu nạn. Trong đêm 5/4, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang cũng đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu nạn, khắc phục hậu quả vụ tai nạn máy bay trực thăng.
Văn phòng Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đã điện chỉ đạo Binh đoàn 18, Bộ tham mưu: Quân chủng Phòng không - Không quân, Hải quân, Bộ Chỉ huy quân sự TP Hải Phòng và Quảng Ninh, Bộ đội Biên phòng, xác minh vụ việc, huy động lực lượng phương tiện tham gia tìm kiếm cứu nạn. Đồng thời cử đoàn công tác do Thiếu tướng Lã Đại Phong, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, tới hiện trường phối hợp chỉ đạo công tác tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích.