Theo thông tin từ báo VTC News, bà Lê Thị Ánh Tuyết, Bí thư Chi bộ Khu dân cư 66, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ) cho biết, 3 trong số nạn nhân tử vong trong vụ rơi trực thăng Bell-505 tại Hải Phòng là ông Hồ Tá Lực (1964), vợ Nguyễn Thị Hội (1963, cùng trú 422 Tôn Đản, tổ 35, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) và em gái ông Lực là bà Hồ Thị Oanh (1972).

“Sau khi nắm được thông tin, địa phương đã bố trí cán bộ, các hội, đoàn thể đến động viên, hỗ trợ gia đình chuẩn bị lo hậu sự cho các nạn nhân”, bà Tuyết cho biết.

Trước đó như báo Người Lao Động đã đưa tin ngay trong đêm 5/4 và rạng sáng ngày 6/4, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy, trục vớt 3 thi thể, trong đó có thi thể Đại tá, phi công Chu Quang Minh (SN 1964), là người điều khiển chiếc máy bay trực thăng Bell 505 gặp nạn. Thi thể của cả 3 nạn nhân được đưa về Bệnh viện Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh.