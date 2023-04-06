Vụ trực thăng rơi tại ở Hải Phòng: Thủ tướng yêu cầu dùng tất cả mọi biện pháp tìm kiếm, cứu nạn và điều tra vụ việc một cách nhanh nhất

Công điện gửi Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; các Bộ trưởng: Quốc phòng, Công an, GTVT và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Quảng Ninh.

Theo thông tin từ báo Giao Thông vào đêm 5/4, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc tai nạn máy bay trực thăng Bell 505 (số hiệu VN-8650) của Công ty trực thăng miền Bắc, Binh đoàn 18 tại khu vực biển giáp ranh xã Gia Luận, huyện Cát Hải, TP Hải Phòng.

Tổ chức giải quyết tốt hậu quả, kịp thời thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình phi công và những người bị nạn, thực hiện các chế độ chính sách đối với quân nhân bị nạn theo quy định. Điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có).

Trong công điện, Thủ tướng yêu cầu Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các bộ, cơ quan, địa phương liên quan tập trung tìm mọi biện pháp và huy động lực lượng, phương tiện khẩn trương tìm kiếm cứu nạn nhanh nhất, hiệu quả nhất.

Rà soát, kiểm tra toàn bộ các quy trình trong công tác chỉ huy, điều hành bay, đảm bảo kỹ thuật hàng không, tổ chức rút kinh nghiệm, khắc phục ngay các hạn chế, bảo đảm tuyệt đối an toàn đối với các chuyến bay.

Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tổ chức theo dõi công tác tìm kiếm cứu nạn, kịp thời điều phối, huy động lực lượng, phương tiện để hỗ trợ triển khai công tác cứu nạn theo đề nghị của các bộ, địa phương theo thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xử lý đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.

Lực lượng chức năng tìm kiếm thi thể nạn nhân - Ảnh: Báo Dân Trí

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Quảng Ninh chủ động phối hợp với Bộ Quốc phòng khẩn trương triển khai hiệu quả công tác tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả vụ tai nạn, kịp thời thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình những người bị nạn.

Thông báo cho tàu thuyền và ngư dân đang đánh bắt hải sản ở khu vực máy bay bị nạn tăng cường quan sát, phối hợp tìm kiếm cứu nạn theo chỉ đạo của Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Bộ GTVT có trách nhiệm hỗ trợ người và phương tiện, thiết bị trục vớt, cứu hộ và các trang thiết bị cần thiết theo yêu cầu của Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn để đáp ứng nhanh nhất công tác tìm kiếm cứu nạn; phối hợp với Bộ Quốc phòng bảo đảm công tác an toàn bay và kỹ thuật hàng không.

Trước đó theo thông tin từ báo Dân Trí cho biết thêm ngay sau khi nhận được thông tin vụ tại nạn máy bay, Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh đã cử ông Bùi Văn Khắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Ninh đến hiện trường trực tiếp phối hợp chỉ huy công tác tìm kiếm cứu nạn.

Lực lượng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Công an tỉnh và các cơ quan liên quan cũng đã nhanh chóng cơ động ra vị trí máy bay bị nạn, phối hợp với TP Hải Phòng, Quân khu 3 và các lực lượng Trung ương tổ chức triển khai tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn.

Tổng số lực lượng tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường là hơn 200 người và hơn 30 phương tiện.

Danh tính 5 nạn nhân:

1. Đại tá Chu Quang Minh (SN 1964), phi công.

2. Ông Hồ Tá Lực (SN 1964), trú tại TP Đà Nẵng.

3. Bà Nguyễn Thị Hội (SN 1963), trú tại TP Đà Nẵng.

4. Bà Hồ Thị Oanh (SN 1962), trú tại TP Đà Nẵng.

5. Bà Phạm Thị Bê (SN 1958), trú tại TP Đà Nẵng.