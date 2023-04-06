Nóng: Vụ trực thăng rơi trên biển, đã tìm thấy thi thể phi công Chu Quang Minh

Xã hội 06/04/2023 07:49

Rạng sáng 6/4, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ trực thăng rơi, xác định là phi công điều khiển máy bay.

Theo thông tin từ báo VietNamNet vào sáng ngày 6/4, lãnh đạo Trung tâm Phối hợp, tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam cho biết, vào lúc 0h15 cùng ngày, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thêm 1 nạn nhân trong vụ rơi trực thăng trên biển.

Cơ quan chức năng xác định đây là đại tá, phi công Chu Quang Minh, người điều khiển chiếc trực thăng gặp nạn. Thi thể của đại tá Chu Quang Minh đã được đưa vào Tuần Châu, Hạ Long, Quảng Ninh.

Nóng: Vụ trực thăng rơi trên biển, đã tìm thấy thi thể phi công Chu Quang Minh - Ảnh 1
Nóng: Vụ trực thăng rơi trên biển, đã tìm thấy thi thể phi công Chu Quang Minh - Ảnh 2
Lực lượng chức năng tìm kiếm các nạn nhân thâu đêm - Ảnh: Báo VietNamNet

Tính đến thời điểm này đã có 3/5 người trong vụ máy bay trực thăng Bell 505 số hiệu VN-8650 rơi được tìm thấy. Các nạn nhân đều đã tử vong. Tại hiện trường có 17 phương tiện đang tham gia tìm kiếm các nạn nhân còn lại.

Trước đó theo thông tin từ báo Dân Trí, ngay sau khi nhận được thông tin vụ tại nạn máy bay, Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh đã cử ông Bùi Văn Khắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Ninh đến hiện trường trực tiếp phối hợp chỉ huy công tác tìm kiếm cứu nạn.

Nóng: Vụ trực thăng rơi trên biển, đã tìm thấy thi thể phi công Chu Quang Minh - Ảnh 3
Máy bay trực thăng Bell 505 Jet Ranger X - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ 

Lực lượng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Công an tỉnh và các cơ quan liên quan cũng đã nhanh chóng cơ động ra vị trí máy bay bị nạn, phối hợp với TP Hải Phòng, Quân khu 3 và các lực lượng Trung ương tổ chức triển khai tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn.

Tổng số lực lượng tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường là hơn 200 người và hơn 30 phương tiện. 

Ngay trong đêm 5/4, thay mặt lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Sở LĐ-TB&XH, Sở Du lịch, TP Hạ Long và một số cơ quan đơn vị liên quan đã túc trực tại Bệnh viện Bãi Cháy để thăm hỏi, chia sẻ, động viên thân nhân các nạn nhân.

Danh tính 5 nạn nhân:

1. Đại tá Chu Quang Minh (SN 1964), phi công.

2. Ông Hồ Tá Lực (SN 1964), trú tại TP Đà Nẵng.

3. Bà Nguyễn Thị Hội (SN 1963), trú tại TP Đà Nẵng.

4. Bà Hồ Thị Oanh (SN 1962), trú tại TP Đà Nẵng.

5. Bà Phạm Thị Bê (SN 1958), trú tại TP Đà Nẵng.

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