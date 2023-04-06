Hé lộ nguyên nhân ô tô tông liên hoàn xe máy ở Hà Nội: Tài xế đạp nhầm chân ga

Mới đây qua việc tiến hành điều tra sơ bộ, nguyên nhân ban đầu được xác định do tài xế đạp nhầm chân ga khiến ô tô tông liên hoàn 17 xe máy ở ngã tư Võ Chí Công - Xuân La (TP Hà Nội).

Theo thông tin từ Báo Giao thông vào sáng 6/4 cho biết, nguyên nhân của vụ ô tô tông hàng loạt xe máy ở đường Võ Chí Công - Xuân La là do tài xế đạp nhầm chân ga.

"Lái xe đang lưu thông thì đạp chân phanh nhầm thành chân ga nên đã dẫn đến vụ tai nạn liên hoàn. Qua kiểm tra thì lái xe không có nồng độ cồn, hay chất kích thích", nguồn tin này cho hay.

Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Giao Thông

Trước đó như báo Lao Động đã đưa tin ngay trong tối 5/4, Cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ (TP Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông" và ra quyết định tạm giữ hình sự tài xế Hoàng Ngọc Vĩnh (SN 1960; trú tại Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội) để điều tra, xử lý theo quy định.

Vào khoảng 16h07 ngày 5/4, tại khu vực ngã tư Võ Chí Công - Xuân La, phường Xuân La, tài xế Hoàng Ngọc Vĩnh điều khiển xe ô tô BKS 29A-083.12 lao với tốc độ rất nhanh, tông liên hoàn 17 xe máy.

Hiện trường toàn là mảnh vỡ từ phương tiện giao thông - Ảnh: Báo Lao Động

Vụ tai nạn khiến 18 người bị thương được đưa đi cấp cứu kịp thời và đang điều trị tại bệnh viện.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội đã phối hợp với Công an quận Tây Hồ khẩn trương có mặt tại hiện trường điều tra, làm rõ vụ việc.

Cơ quan Công an xác định, chiều 5/4, ông Vĩnh điều khiển xe ô tô nêu trên chở vợ đi từ nhà ở phường Bồ Đề, quận Long Biên đến Bệnh viện Tim để khám bệnh.

Đến 16h cùng ngày, thì ông Vĩnh lái xe ô tô chở vợ đi về, trong khi điều khiển đã không kiểm soát được tốc độ nên gây tai nạn liên hoàn.

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