Liên quan đến vụ 2 bé gái tử vong tại Đà Nẵng, nghi bị đầi độc, người dân nhanh chóng phát hiện người mẹ nhảy cầu tự tử ở vị trí cách nhà khoảng 40 km.

Theo thông tin từ báo Pháp Luật TP.HCM vào ngày 6/4, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Đà Nẵng đang thụ lý, điều tra nguyên nhân của hai bé gái song sinh tử vong tại nhà nghi bị đầu độc.

Theo thông tin ban đầu, chiều 5/4, ông HCL (68 tuổi, quê huyện Đại Lộc, Quảng Nam) đến nhà của con trai ở khu Hòa Liên 4 (xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang) để thăm cháu nội. Con trai ông này đã đi làm ăn xa ở tỉnh Quảng Ngãi.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc thương tâm - Ảnh: Báo Người Lao Động

Tại đây, ông L phát hiện hai cháu gái sinh đôi cùng năm 2021 là HTHA và HTTA trong tình trạng sùi bọt mép nằm trên giường. Qua kiểm tra cả hai cháu đã tử vong, nghi bị đầu đầu.

Thời điểm này, người mẹ tên là TTM (41 tuổi) không có ở nhà, trên bàn trong phòng khách có để lại một bức thư.

Thông tin từ báo Người Lao Động cho biết thêm, nội dung chính trong bức thư của chị M viết lại là do bị bệnh, không thể tiếp tục nuôi con. Muốn con chết cùng mình.

Cây cầu nơi chị M định tự tử - Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM

Sau đó, người dân phát hiện chị M nhảy cầu Bà Rén (ở huyện Quế Sơn, Quảng Nam) cách nhà khoảng 40 km. Người dân đã kịp thời cứu sống chị M và bàn giao cho công an.

Theo tìm hiểu, chị M có biểu hiện bị trầm cảm sau sinh, thời gian vừa qua thường xuyên có biểu hiện bất thường về tâm lý.

Vụ việc đang được công an điều tra.

Hé lộ nguyên nhân ô tô tông liên hoàn xe máy ở Hà Nội: Tài xế đạp nhầm chân ga Mới đây qua việc tiến hành điều tra sơ bộ, nguyên nhân ban đầu được xác định do tài xế đạp nhầm chân ga khiến ô tô tông liên hoàn 17 xe máy ở ngã tư Võ Chí Công - Xuân La (TP Hà Nội).

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thong-tin-moi-vu-2-be-gai-tu-vong-nghi-bi-me-ruot-au-oc-nguoi-me-tu-tu-bat-thanh-569873.html