Bất ngờ với lời khai của bà Nguyễn Phương Hằng về lý do xúc phạm nghệ sĩ showbiz: 'Đàm Vĩnh Hưng xúc phạm tôi trước'

Về lý do xúc phạm nghệ sĩ Hoài Linh, bà Hằng cho rằng ông Linh có mối quan hệ với ông Võ Hoàng Yên. Khi bà Phương Hằng yêu cầu cùng lên tiếng về hành vi lừa đảo của ông Yên thì nghệ sĩ này im lặng.

Theo thông tin từ Zing News cho biết trong kết luận điều tra được ban hành ngày 5/4, bà Nguyễn Phương Hằng thừa nhận đã phát ngôn xúc phạm ông Võ Nguyễn Hoài Linh (nghệ sĩ Hoài Linh), ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng).

Với trường hợp ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, bà Hằng cho rằng do bị can có những phát ngôn xúc phạm nghệ sĩ Hoài Linh. Thân thiết với nghệ sĩ Hoài Linh nên ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã lên mạng xúc phạm bà Hằng trước.

“Mày là thằng lừa đảo nhân dân, khẳng định 100% mày là thằng lừa đảo nhân dân…tao khẳng định mày là trộm cắp… nhá Hoài Linh”; “Tao tuyên bố mày là thằng lừa đảo đó mày kiện tao đi Võ Nguyễn Hoài Linh”, kết luận điều tra trích nội dung bà Hằng xúc phạm nghệ sĩ Hoài Linh.

Sau đó, trong các buổi livestream ngày 8/8/2021, 14/8/2021, 26/8/2021, 13/10/2021, 14/10/2021, 30/10/2021, 21/1/2022, 23/1/2022/ 25/1/2022, 9/2/2022, 14/2/2022/ 16/2/2022/ 26/2/2022, bà Hằng đã có những phát ngôn về ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, được cơ quan công an trích dẫn trong 6 trang tại kết luận điều tra.

Cho rằng những phát ngôn của bà Hằng gây ra tổn thất, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng yêu cầu bà Phương Hằng và đồng phạm xin lỗi công khai, bồi thường thiệt hại về vật chất số tiền 43 tỷ đồng .

Nghệ sĩ Hoài Linh không yêu cầu bồi thường về vật chất, song yêu cầu bà Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm xin lỗi do các phát ngôn xúc phạm.

Hôm 24/3/2022, Cơ quan điều tra Công an TP.HCM khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM sau đó khởi tố bị can Nguyễn Thị Mai Nhi (39 tuổi, trợ lý của bà Hằng), Lê Thị Thu Hà (30 tuổi, nhân viên Công ty Cổ phần Đại Nam), Huỳnh Công Tân (28 tuổi, Trưởng phòng Truyền thông Công ty Cổ phần Đại Nam), tiến sĩ luật Đặng Anh Quân (giảng viên Trường đại học Luật TP.HCM) cùng về tội danh trên.

Đàm Vĩnh Hưng - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo kết luận điều tra, bị can Nguyễn Phương Hằng thông qua các tài khoản mạng xã hội YouTube và TikTok tổ chức nhiều buổi phát sóng trực tiếp (livestream) qua mạng Internet để xâm phạm bí mật đời tư, ảnh hưởng uy tín, danh dự của ông Võ Nguyễn Hoài Linh (nghệ sĩ Hoài Linh), bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (ca sĩ Vy Oanh), bà Đặng Thị Hàn Ni (nhà báo Hàn Ni), ông Nguyễn Đức Hiển (Phó Tổng Biên tập Báo Pháp luật TP.HCM), bà Trần Thị Thủy Tiên (ca sĩ Thủy Tiên) cùng chồng Lê Công Vinh, ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng), bà Đinh Thị Lan.

Bị can Nguyễn Phương Hằng đã lợi dụng sức ảnh hưởng của bản thân, sử dụng chức năng của mạng xã hội trên Internet, tổ chức nhiều buổi phát trực tiếp nội dung thông tin không kiểm chứng, liên quan đến đời tư của người khác, trong đó sử dụng những ngôn từ mang tính chất nhục mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm. Quá trình điều tra, bị can Nguyễn Phương Hằng khai nhận các thông tin đã phát ngôn về các cá nhân trên là do đọc trên mạng Internet, báo chí và nằm mơ, chưa được kiểm chứng và không có căn cứ.

Công an TP.HCM xác định 3 bị can Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà, Huỳnh Công Tân đã thực hiện các nhiệm vụ: Đăng tin trên mạng xã hội Facebook về tiêu đề, thời điểm, đường dẫn đến kênh YouTube, TikTok sẽ phát livestream; in các nội dung mà bị can Nguyễn Phương Hằng sẽ phát ngôn; chuẩn bị, sử dụng các phương tiện, thiết bị điện tử để phục vụ livestream và phát livestream trên các tài khoản mạng xã hội của bị can Hằng. Ngoài ra, 3 bị can này còn tham gia dẫn chương trình trong các buổi livestream, thông báo số lượng người xem, đọc các bình luận trên livestream phát trực tiếp...

Đối với bị can Đặng Anh Quân, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM xác định ông Quân đã trực tiếp tham gia nhiều buổi livestream cùng Nguyễn Phương Hằng. Trong các buổi livestream này, Đặng Anh Quân đã phát ngôn, bình luận, cùng tương tác với Nguyễn Phương Hằng về những nội dung xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín, nhân phẩm của nhiều cá nhân.

Hành vi của ông Quân là giúp sức tích cực cho Nguyễn Phương Hằng thực hiện hành vi phạm tội liên tục, nhiều lần trong thời gian dài, gây bức xúc trong dư luận xã hội, làm phức tạp tình hình trên không gian mạng, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự an toàn xã hội.

Trước đó theo thông tin từ báo Người Lao Động cho biết thêm qua kết luận điều tra, Công an TP HCM còn ghi nhận các yêu cầu của những bị hại mà bà Nguyễn Phương Hằng sử dụng 12 kênh mạng xã hội xúc phạm danh dự, uy tín.

Cụ thể: vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên - Lê Công Vinh yêu cầu bà Nguyễn Phương Hằng cùng các đồng phạm bồi thường 45,3 tỉ đồng gồm 30,4 tỉ đồng tổn thất về vật chất và 14,9 tỉ đồng thiệt hại tinh thần.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng yêu cầu bà Nguyễn Phương Hằng cùng đồng phạm bồi thường 43 tỉ đồng do những tổn thất mà ông phải gánh chịu.