Liên quan vụ tai nạn liên hoàn khiến nhiều người bị thương xảy ra trên đường Võ Chí Công (quận Tây Hồ), ông Hoàng Ngọc Vĩnh khai thời điểm xảy ra tai nạn kinh hoàng, bản thân cố xử lý nhưng không được, còn vợ ngồi cạnh hoảng loạn la hét "ối trtời ơi chết mất, ối trời ơi chết mất"

Theo thông tin từ báo Người Lao Động vào ngày 6/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ (TP Hà Nội) đã khởi tố vụ án hình sự, tạm giữ hình sự với tài xế Hoàng Ngọc Vĩnh (63 tuổi; trú phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội) để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông". Tại cơ quan công an, tài xế Vĩnh cho biết thời điểm xảy ra tai nạn, bản thân đã cố gắng xử lý để giảm hậu quả xuống thấp nhất. "Tôi rất tiếc, lúc đó chỉ trong khoảng 40 giây xử lý, có thể là luống cuống giữa chân ga và chân phanh, tôi càng phanh thì càng ga lên. Lúc đó như có người cướp xe của tôi vậy…" - ông Vĩnh khai.

Ông Hoàng Ngọc Vĩnh tại cơ quan điều tra - Ảnh: Báo Người Lao Động Nghĩ lại 40 giây kinh hoàng, ông Vĩnh cho hay ông rất lấy làm tiếc vì đã gây ra điều vô cùng tổn thất cho nhiều người, cho gia đình và bản thân. "Tôi lúc đó tập trung điều khiển để tránh người. Nếu có ôtô đi đằng trước thì tôi sẽ chọn phương án đâm vào để giảm thiểu nhất nhưng chỉ có dòng người đi xe máy... Lúc đó, vợ tôi cũng vô cùng hoảng loạn la hét "ối trời ơi chết mất, ối trời ơi chết mất". Khi xuống xe tôi thấy nhiều người nằm, máu chảy nhiều. Tôi đã khóc và nói rằng "trời ơi sao ra nông nỗi này"" - ông Vĩnh khai.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn - Ảnh: Báo Giao Thông Tài xế Vĩnh gửi lời xin lỗi tất cả mọi người, đặc biệt là những người mà ông đã gây ra tai nạn. Tài xế này cho biết sẽ có trách nhiệm khắc phục với mọi người, nhất là với cháu bé bị thương rất nặng. Trước đó theo thông tin từ báo Giao Thông vào khoảng 16 giờ ngày 5/4, tài xế Vĩnh điều khiển xe ôtô BKS 29A-083.12 đến khu vực ngã tư Võ Chí Công - Xuân La (quận Tây Hồ) và tông vào 17 xe máy. Vụ tai nạn làm 18 người bị thương. Hiện chưa ghi nhận có nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn nhưng có một số nạn nhân bị thương rất nặng. Kết quả kiểm tra không phát hiện ông Vĩnh có nồng độ cồn và âm tính với chất ma tuý.

Bất ngờ với lời khai của bà Nguyễn Phương Hằng về lý do xúc phạm nghệ sĩ showbiz: 'Đàm Vĩnh Hưng xúc phạm tôi trước' Mới đây thông qua quá trình điều tra, bà Nguyễn Phương Hằng đã cho biết ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng xúc phạm trước, còn nghệ sĩ Hoài Linh liên quan ông Võ Hoàng Yên.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-xe-ien-tong-lien-hoan-o-ha-noi-vo-tai-xe-hoang-loan-la-het-that-thanh-oi-troi-oi-chet-mat-oi-troi-oi-chet-mat-570270.html