Vụ xe 'điên' tông liên hoàn ở Hà Nội, vợ tài xế hoảng loạn la hét thất thanh: 'Ối trời ơi chết mất, ối trời ơi chết mất'

Xã hội 07/04/2023 10:54

Liên quan vụ tai nạn liên hoàn khiến nhiều người bị thương xảy ra trên đường Võ Chí Công (quận Tây Hồ), ông Hoàng Ngọc Vĩnh khai thời điểm xảy ra tai nạn kinh hoàng, bản thân cố xử lý nhưng không được, còn vợ ngồi cạnh hoảng loạn la hét "ối trtời ơi chết mất, ối trời ơi chết mất"

Theo thông tin từ báo Người Lao Động vào ngày 6/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ (TP Hà Nội) đã khởi tố vụ án hình sự, tạm giữ hình sự với tài xế Hoàng Ngọc Vĩnh (63 tuổi; trú phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội) để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông".

Tại cơ quan công an, tài xế Vĩnh cho biết thời điểm xảy ra tai nạn, bản thân đã cố gắng xử lý để giảm hậu quả xuống thấp nhất. "Tôi rất tiếc, lúc đó chỉ trong khoảng 40 giây xử lý, có thể là luống cuống giữa chân ga và chân phanh, tôi càng phanh thì càng ga lên. Lúc đó như có người cướp xe của tôi vậy…" - ông Vĩnh khai.

Vụ xe 'điên' tông liên hoàn ở Hà Nội, vợ tài xế hoảng loạn la hét thất thanh: 'Ối trời ơi chết mất, ối trời ơi chết mất' - Ảnh 1
Ông Hoàng Ngọc Vĩnh tại cơ quan điều tra - Ảnh: Báo Người Lao Động

Nghĩ lại 40 giây kinh hoàng, ông Vĩnh cho hay ông rất lấy làm tiếc vì đã gây ra điều vô cùng tổn thất cho nhiều người, cho gia đình và bản thân.

"Tôi lúc đó tập trung điều khiển để tránh người. Nếu có ôtô đi đằng trước thì tôi sẽ chọn phương án đâm vào để giảm thiểu nhất nhưng chỉ có dòng người đi xe máy... Lúc đó, vợ tôi cũng vô cùng hoảng loạn la hét "ối trời ơi chết mất, ối trời ơi chết mất". Khi xuống xe tôi thấy nhiều người nằm, máu chảy nhiều. Tôi đã khóc và nói rằng "trời ơi sao ra nông nỗi này"" - ông Vĩnh khai.

Vụ xe 'điên' tông liên hoàn ở Hà Nội, vợ tài xế hoảng loạn la hét thất thanh: 'Ối trời ơi chết mất, ối trời ơi chết mất' - Ảnh 2
Hiện trường xảy ra vụ tai nạn - Ảnh: Báo Giao Thông

Tài xế Vĩnh gửi lời xin lỗi tất cả mọi người, đặc biệt là những người mà ông đã gây ra tai nạn. Tài xế này cho biết sẽ có trách nhiệm khắc phục với mọi người, nhất là với cháu bé bị thương rất nặng.

Trước đó theo thông tin từ báo Giao Thông vào khoảng 16 giờ ngày 5/4, tài xế Vĩnh điều khiển xe ôtô BKS 29A-083.12 đến khu vực ngã tư Võ Chí Công - Xuân La (quận Tây Hồ) và tông vào 17 xe máy. Vụ tai nạn làm 18 người bị thương. Hiện chưa ghi nhận có nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn nhưng có một số nạn nhân bị thương rất nặng.

Kết quả kiểm tra không phát hiện ông Vĩnh có nồng độ cồn và âm tính với chất ma tuý.

Bất ngờ với lời khai của bà Nguyễn Phương Hằng về lý do xúc phạm nghệ sĩ showbiz: 'Đàm Vĩnh Hưng xúc phạm tôi trước'

Bất ngờ với lời khai của bà Nguyễn Phương Hằng về lý do xúc phạm nghệ sĩ showbiz: 'Đàm Vĩnh Hưng xúc phạm tôi trước'

Mới đây thông qua quá trình điều tra, bà Nguyễn Phương Hằng đã cho biết ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng xúc phạm trước, còn nghệ sĩ Hoài Linh liên quan ông Võ Hoàng Yên.

Xem thêm
Từ khóa:   tai nạn xe ô tô tông liên hoàn xe ô tô tông liên hoàn ở Hà Nội Hà Nội tin nóng tin tức trong ngày tin 24h

TIN MỚI NHẤT

May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 44 phút trước
Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tâm sự 4 giờ 14 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 44 phút trước
Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Tâm sự 5 giờ 14 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt