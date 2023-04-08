Người dân phát hiện thi thể nam giới nằm dưới mương thoát nước, tại vị trí gầm cầu Trà Khúc 2 nên đã báo cho cơ quan chức năng.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên vào trưa 8/4, hàng chục người dân đến mương thoát nước thải thuộc tổ 2, P.Lê Hồng Phong (TP.Quảng Ngãi) để theo dõi cơ quan chức năng vớt thi thể nam giới dưới mương thoát nước.

Tại hiện trường, các chiến sĩ Cảnh sát PCCC - CNCH, Công an tỉnh Quảng Ngãi đang tìm phương án để đưa thi thể nạn nhân lên bờ. Phía trên mương thoát nước thải có một sàn bê tông rộng khoảng 5 m2, dưới nền là quần, áo, mền gối và nhiều chai nước nằm vương vãi, nghi là của nạn nhân để lại.

Đồ đạc của nạn nhân tại hiện trường - Ảnh: Báo Thanh Niên

Ông Nguyễn Sáu, Tổ trưởng tổ 2 (P.Lê Hồng Phong) cho biết, nạn nhân tên Đinh Văn Mai (khoảng 40 tuổi, ở H.Sơn Hà, Quảng Ngãi). Khoảng 3 đến 4 ngày trở lại đây, ông Mai luôn quanh quẩn ở khu vực dưới gầm cầu Trà Khúc 2.

Lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường - Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM

Thông tin từ báo Pháp Luật TP.HCM cho biết thêm sau khi nhận được tin báo của người dân, lực lượng Công an TP Quảng Ngãi và Công an phường Lê Hồng Phong cùng các lực lượng chức năng đã đến hiện trường điều tra xác minh vụ việc, đồng thời vớt đưa thi thể nạn nhân lên bờ.

Theo lãnh đạo UBND phường Lê Hồng Phong, người nhà của nạn nhân đang trên đường từ huyện Sơn Hà xuống để nhận diện thi thể. Nguyên nhân vì sao người đàn ông này chết, đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

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