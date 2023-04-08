Mới đây nhất, Bệnh viện Đa khoa khu vực Định Quán (Đồng Nai) cấp cứu ông L.V.L. (34 tuổi, ngụ xã Thanh Sơn, huyện Định Quán) trong tình trạng bị thương nặng do voi rừng tấn công.
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Theo thông tin từ báo Người Lao Động vào ngày 8/4, Hạt Kiểm lâm huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai cho hay anh Lê Văn Liêm (34 tuổi, ngụ xã Thanh Sơn, huyện Định Quán) vừa bị voi rừng tấn công bị thương.
Sáng cùng ngày, anh Liêm dẫn đàn bò ra chăn thả ở khu vực rẫy gần nhà thì bất ngờ gặp 2 con voi rừng (1 lớn, 1 nhỏ), Chúng xông đến tấn công đàn bò, tiếp đó quay qua quật ngã anh Liêm.
Người dân cạnh đó đã phát hiện và la hét xua đuổi nên 2 con voi bỏ đi. Anh Liêm được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Định Quán cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương.
Tại hiện trường, ngoài một con bò bị quật chết còn có một chòi canh rẫy bị voi quật ngã.
Theo thông tin từ Zing News cho biết thêm để thực hiện dự án khẩn cấp bảo tồn voi giai đoạn 2014-2020, năm 2017, tỉnh Đồng Nai đưa vào vận hành hàng rào điện có chiều dài 50 km trải dài từ xã Phú Lý (huyện Vĩnh Cửu) đến một phần xã Thanh Sơn (huyện Định Quán), để ngăn ngừa tình trạng xung đột giữa người và voi.
Tuy nhiên, sau đó đàn voi rừng tại Đồng Nai với khoảng 18-19 cá thể vẫn thường men theo hàng rào đến điểm chưa có hàng rào điện, ra khỏi ranh giới rừng để vào khu vực đất dân cư phá hoa màu. Do vậy, tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục triển khai xây dựng 25 km hàng rào điện để khép kín ranh giới.