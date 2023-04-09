Tai nạn khiến hai vợ chồng quê Phú Thọ làm ở việc ở khu công nghiệp Quang Minh (Mê Linh, Hà Nội) tử vong tại chỗ.

Theo thông tin từ báo VOV cho biết công an xã Tiền Phong (huyện Mê Linh, TP. Hà Nội) đang điều tra vụ tai nạn giao thôgn diễn ra vào khoảng 19h30, ngày 8/4 tại gần cổng trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Ba Đình, thuộc địa bàn xã này, đã xảy ra tai nạn giữa xe đầu kéo mang BKS: 88C-129.xx, kéo theo rơ moóc 88R- 003.xx và xe máy BKS 19S1- 349.xx khiến 2 người tử vong.

Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo VOV

Hai nạn nhân là hai vợ chồng quê Phú Thọ làm ở việc ở khu công nghiệp Quang Minh (Mê Linh) tử vong tại chỗ khi đang trên đường về quê.

Thông tin từ Zing News cho biết thêm sau khi phỏng vấn trưởng công an xã Tiền Phong: "Khoảng 19h30, ngày 8/4 đơn vị nhận được thông tin vụ tai nạn giao thông giữa xe đầu kéo BKS 88C 129.xx, kéo theo rơ moóc 88R- 003.xx va chạm với xe máy BKS 19S1- 349.xx, dẫn đến 2 người đi xe máy tử vong, thi thể không nguyên vẹn".

Lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân.

Bình Dương: Trèo cửa sổ đi chơi với người yêu, cô gái không may trượt chân té ngã tử vong thương tâm Được biết qua quá trình điều tra lực lượng chức năng cho biết, nạn nhân nhân lúc mọi người đang ngủ, đã trèo qua cửa sổ trên lầu hai để đi chơi với người yêu nhưng không may trượt chân rơi xuống đất tử vong.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ha-noi-ang-i-ve-que-hai-vo-chong-va-cham-voi-xe-au-keo-tu-vong-tai-cho-570727.html