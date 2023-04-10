Một nhóm trẻ em ở Quảng Ngãi đến đập thủy lợi để tắm, trong số đó có một bé gái nhảy từ trên cao xuống và đã bị đuối nước, tử vong.

Theo thông tin từ báo Giao Thông vào sáng 10/4, Công an huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến một học sinh tử vong.

heo đó, trưa cùng ngày, nhóm học sinh trú xã Trà Bùi rủ nhau đến đập thủy lợi sông Giang, tổ 3, thôn Trà Ót, xã Trà Tân, huyện Trà Bồng tắm.

Trong quá trình đó, em Đ.T.V (13 tuổi, trú thôn Tây, xã Trà Bùi, huyện Trà Bồng, trèo lên cao nhảy xuống nước. Sau cú nhảy, em V. bị đuối nước.

Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Giao Thông

Quá hoảng loạn, nhóm bạn đi cùng đã hô hoán người lớn gần đó đến ứng cứu. Dù được đưa lên bờ ngay sau đó và cơ quan y tế nỗ lực cấp cứu nhưng em V. đã tử vong.

Thông tin từ báo Thanh Niên cho biết thêm ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Trà Bồng (Quảng Ngãi) đã đến hiện trường, xác minh làm rõ vụ việc.

Gia đình đau đớn nhận thi thể bé gái - Ảnh: Báo Thanh Niên

Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể em V. cho gia đình lo hậu sự theo phong tục địa phương.

Trước đó, ngày 8/4, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi cũng xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến hai học sinh lớp 1 tử vong.

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