Sau một đêm hoan lạc trong nhà nghỉ, do mâu thuẫn chuyện tiền bạc, Vụ đã xuống tay sát hại dã man gái bán dâm.

Theo thông tin từ báo VietNamNet vào sáng 10/4, Công an quận Long Biên, Hà Nội cho biết, đang tạm giữ hình sự Hà Văn Vụ (22 tuổi, ở huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa) để điều tra về hành vi giết người.

Ảnh minh họa: Báo Dân Trí

Trước đó, vào ngày 7/3, nghi phạm Vụ từ Bắc Ninh đi Hà Nội để xin việc. Đến tối, thanh niên 22 tuổi này thuê một nhà nghỉ ở phường Bồ Đề, quận Long Biên. Sau đó, Vụ gọi 1 gái bán dâm trên mạng, giá 1,5 triệu đồng.

Thông tin từ báo Dân Trí cho biết thêm vào sáng hôm sau, cô gái đòi chi phí "vui vẻ" 2,5 triệu đồng. Vụ không đồng ý và xảy ra mâu thuẫn, xô xát với cô gái. Trong cơn mất bình tĩnh, đối tượng đã đánh, bóp cổ đối phương đến tử vong.

Quảng Ngãi: Tắm đập thủy lợi, một bé gái 13 tuổi bị đuối nước thương tâm Một nhóm trẻ em ở Quảng Ngãi đến đập thủy lợi để tắm, trong số đó có một bé gái nhảy từ trên cao xuống và đã bị đuối nước, tử vong.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ha-noi-nam-thanh-nien-sat-hai-gai-ban-dam-da-man-tai-nha-nghi-571018.html