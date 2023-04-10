Gần một tuần sau vụ tai nạn liên hoàn trên đường Võ Chí Công (quận Tây Hồ, Hà Nội ), anh Đỗ Văn Chương (28 tuổi, con trai bà Mơ) vẫn hôn mê sâu. Theo các bác sĩ khoa Hồi sức tích cực và chống độc, bệnh nhân vẫn có tiên lượng rất nặng, khó phục hồi.

Theo thông tin từ Zing News cho biết bên trong hành lang tầng 4, Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc, Bệnh viện E, bà bà Trần Thị Mơ (52 tuổi) trải chiếc chiếu nằm tạm. Sau phút nghỉ ngơi ít ỏi, người phụ nữ lại chạy vội lên để cùng bác sĩ cho cậu con trai hôn mê ăn qua đường truyền dịch.

Thời điểm nhập viện sau cú tông của chiếc ôtô chiều 5/4, anh Chương bị đa chấn thương: Chấn thương sọ não, xuất huyết dưới nhện, chảy máu não thất, chấn thương ngực kín, tràn khí màng phổi, đụng dập nhu mô phổi 2 bên, gãy xương vai phải… Sau quá trình điều trị tích cực, người bệnh vẫn phải thở máy, đặt dụng cụ theo dõi áp lực nội sọ, chăm sóc liên tục 24/7.

Hai vợ chồng bà Mơ thay phiên chăm sóc con - Ảnh: Zing News

“Thời điểm bệnh nhân Chương nhập viện không có người thân, chúng tôi kiểm tra điện thoại thì là chiếc máy có bàn phím đời cũ, không có mã khóa nên đã gọi cho một người bạn có trong danh bạ để thông báo”, đại diện Bệnh viện E nói và cho biết đây là bệnh nhân có tình trạng nặng nhất mà đơn vị này tiếp nhận trong vụ tai nạn liên hoàn trên.

Ngồi ở hành lang, ánh mắt trũng sâu của bà Mơ luôn hướng về căn phòng anh Chương đang nằm. Gần một tuần sau vụ tai nạn, bà Mơ như kiệt sức sau những đêm thức trắng và cả ngày chạy vạy chăm nom.

“Tôi vừa cùng bác sĩ bơm sữa vào thì cơ thể con lại đẩy ra, chưa tiếp nhận được”, bà nói.

Nhớ lại hôm nhận tin dữ, bà Mơ kể khoảng 18h ngày 5/4, chồng bà đang làm bảo vệ tại Phan Thiết (Bình Thuận) gọi về nhà và nói rằng “Bạn Chương báo con bị tai nạn, nặng lắm”.

Bỏ lại bữa cơm chiều đang nấu dở, bà chạy vội đi bắt xe từ huyện Tiền Hải (Thái Bình) lên Bệnh viện E (Hà Nội). Chứng kiến cậu con trai cả nằm trên giường bệnh, bà nói “cảm giác như tôi không còn gì nữa”.

Trong gia đình, Chương là con trai cả, công việc chính của anh là nhân viên cho một xưởng bánh bao. Nguồn thu nhập ít ỏi từ công việc một phần anh để lo cho cuộc sống, một phần san sẻ lo cho cậu em trai đang học năm 2 đại học. Chiều xảy ra sự việc, nam thanh niên đang trên đường đi giao bánh thì bị chiếc ôtô tông trúng.

Kể từ hôm đó, bà Mơ cùng chồng thay nhau chăm con. Họ trải tạm chiếc chiếu ở hành lang bệnh viện để tranh thủ ít phút nghỉ ngơi. Bà kể sau sự việc, gia đình tài xế ôtô có đến thăm hỏi và mong muốn lo tất cả mọi chi phí, vật chất thuốc thang tốt nhất cho anh Chương. “Đến giờ tôi chỉ biết đặt toàn bộ niềm tin vào bác sĩ, mong rằng có điều kỳ diệu để con tôi sớm tỉnh lại”, người phụ nữ mong mỏi.

Liên quan đến vụ tai nạn trên, sáng 10/4, chỉ huy Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiến hành giám định thương tật các nạn nhân bị chiếc ôtô tông trúng.

"Việc giám định thương tật đối với nạn nhân vụ tai nạn để làm căn cứ xem xét khởi tố bị can đối với tài xế ôtô. Hiện nay ông này vẫn bị tạm giữ", chỉ huy Công an quận Tây Hồ cho hay.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, vào khoảng 16 giờ 25, tại ngã tư Xuân La - Võ Chí Công xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn ôtô tông 17 xe máy, khiến nhiều người bị thương.

Các bác sĩ vẫn đang nỗ lực giải cứu các nạn nhân - Ảnh: Báo Người Lao Động

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe ôtô biển kiểm soát 29A-083.12 do ông Hoàng Ngọc Vĩnh (63 tuổi, trú phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội) điều khiển, trên xe chở vợ vừa khám bệnh ở Bệnh viện tim Hà Nội đi ra đã va chạm với nhiều chiếc xe máy tại ngã tư đường Xuân La - đường Võ Chí Công, làm 17 người bị thương. Vụ tai nạn chưa ghi nhận người tử vong tại hiện trường. Qua xét nghiệm trong cơ thể tài xế không có nồng độ cồn, không có chất kích thích, ma tuý.

Cơ quan công an sau đó đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự tài xế Hoàng Ngọc Vĩnh để điều tra về hành vi Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông.