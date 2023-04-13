Vụ bé trai nghi bị bố mẹ đánh đập dã man ở TP.HCM: Trưng cầu giám định thương thương tích đối với nạn nhân

Xã hội 13/04/2023 11:03

Liên quan đến vụ bé trai bị bố mẹ ruột đánh đập tàn nhẫn ở TP.HCM, mới đây nhất cơ quan Công An cho biết đang tiến hành trưng cầu giám định thương tích đối với nạn nhân.

Theo thông tin từ báo VietNamNet, Công an huyện Hóc Môn (TP.HCM) đang làm việc đối với cha mẹ của bé trai trong vụ nghi bị bạo hành vừa được phát hiện ở địa phương.

Bé trai với hàng loạt vết thương chi chít - Ảnh: Báo VietNamNet

Bước đầu, lực lượng công an kiểm tra nhanh, xác định cả bố và mẹ bé trai âm tính với ma túy. Tuy nhiên, qua làm việc, người mẹ đã thừa nhận có đánh con. Ngoài ra phía lực lượng chức năng cũng cho biết thêm hiện họ đang trưng cầu giám định thương tích đối với nạn nhân để có thêm chứng cứ về vụ việc. 

Trước đó như báo Lao Động đã đưa tin vào sáng 12/4, cha mẹ của bé trai đưa bé đến phòng trọ của người cô ruột tên T ở đường Tam Đông 20, cách nhà trọ bé trai này khoảng 200 m gửi nhờ chăm sóc giùm.

 Bé K. bị thương tích khắp thân thể và người mẹ đã thừa nhận có đánh con - Ảnh: Báo Lao Động

Lúc này, chị T phát hiện trên người bé trai bị có dấu hiệu mới bị bỏng vùng mặt nên gặng hỏi. Cha mẹ của bé nói do cháu nghịch nên bị nước sôi văng trúng.

Qua kiểm tra, chị T phát hiện trên người bé trai còn nhiều vết thương ở vùng lưng nghi bị chích tàn thuốc; vết thương ở vùng mặt, lỗ tai nghi bị đánh. Ngoài ra, bé trai còn bị gãy tay phải. Chị T đã trình báo vụ việc với cơ quan công an, bé trai sau đó cũng được đưa đến bệnh viện để sơ cứu vết thương.

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Liên quan đến vụ bé trai nghi bị bố mẹ ruột đánh đập ở TP.HCM, trên người nạn nhân còn có nhiều vết thương nghi bị chích tàn thuốc lá.

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