Rợn người trước đoạn clip ghi lại cảnh chú cháu đâm bung lan can sắt rơi xuống hồ tử vong

Xã hội 11/04/2023 09:44

Vụ việc xảy ra tại thôn Nhân Hòa xã Đan Phượng, huyện Lâm Hà khiến ông Bùi Văn Khính và người cháu Nguyễn Văn Hà tử vong thương tâm dưới hồ nước

Theo nguồn tin từ báo Giao Thông, vụ TNGT xảy ra vào lúc 11h35, ngày hôm nay (10/4), tại xã Đan Phượng.

Trước khi xảy ra vụ tai nạn, ông Bùi Văn Khính, sinh năm 1969 trú tại thôn Nhân Hòa, xã Đan Phượng điều khiển xe máy BKS 49D1 - 325.33 đến thôn Từ Liêm 1, thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà để đón người cháu Nguyễn Văn Hà, sinh năm 1995 về xã Đan Phượng ăn giỗ.

Rợn người trước đoạn clip ghi lại cảnh chú cháu đâm bung lan can sắt rơi xuống hồ tử vong - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Giao Thông

Thông tin từ Zing News người dân ở đây cho biết, 2 chú cháu ông Khính chở nhau gần về tới nhà bị lạc tay lái, đâm bung lan can sắt lao xuống hồ Hai Tầng thuộc thôn Nhân Hòa. Hậu quả ông Khính và cháu Hà tử vong do đuối nước.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn lực lượng chức năng đã khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ việc.

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