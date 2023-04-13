TP.HCM: Truy bắt người đàn ông từng nhiều lần mang xăng vào phóng hỏa đốt chung cư

Mới đây nhất Công an huyện Nhà Bè (TPHCM) cho biết, đơn vị đang khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra truy bắt đối tượng nhiều lần mang xăng đốt sảnh chung cư trên địa bàn.

Theo thông tin từ Zing News vào ngày 13/4, Công an xã Phước Kiển đang phối hợp với Công an huyện Nhà Bè, TP.HCM, điều tra vụ cháy xảy ra tại block B, chung cư Phú Hoàng Anh, trên đường Nguyễn Hữu Thọ.

Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Cắt từ clip

Khám nghiệm hiện trường, công an thu giữ tại khu vực sảnh chung cư một can nhựa nồng nặc mùi xăng.

Qua trích xuất camera, công an xác định khoảng 2h15 cùng ngày, người đàn ông cầm theo can nhựa bước vào sảnh block B, chung cư Phú Hoàng Anh.

Thông tin từ báo Sài Gòn Giải Phóng cho biết thêm người này để can nhựa ở một góc khuất rồi đi bộ ra đường Nguyễn Hữu Thọ. 5 phút sau, người này quay lại sảnh, đổ xăng từ trong can ra rồi châm lửa đốt, rồi rời khỏi hiện trường.

Vụ cháy đã được dập tắt - Ảnh: Zing News

Phát hiện cháy, bảo vệ chung cư dùng bình chữa cháy mini dập lửa. Cũng may là vụ cháy vẫn còn chưa lan rộng nên chỉ trong vòng có 10 phút ngọn lửa cũng đã khống chế hoàn toàn và thiệt hại cũng không quá lớn dành cho những người sống tại chung cư này.

Nhận tin báo, công an có mặt khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai những người liên quan để làm rõ. Qua kiểm tra, lực lượng thu giữ một can nhựa có mùi xăng.

Theo phản ánh của một số cư dân, có ít nhất 4 lần xảy ra tình trạng người lạ mặt đem xăng vào trong khuôn viên chung cư đốt khiến mọi người bất an.

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang làm rõ nguyên nhân vì sao người đàn ông lại có hành động như trên.

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