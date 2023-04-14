Trên tuyến QL9 (thuộc địa phận thôn Nam Hiếu, xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) vừa xảy ra một vụ tai nạn khiến 3 người thương vong.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động vào ngày 14/4, Trạm CSGT Đakrông, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị, cho biết đang làm rõ vụ tai nạn giao thông khiến 3 người thương vong.

Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Người Lao Động

Trước đó, vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 13/4, tại km 10+650 Quốc lộ 9 (đoạn qua xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ), xe máy BKS 74G1-204.76 do Trần Thanh Vinh (19 tuổi, ngụ tại xã Cam Thành, huyện Cam Lộ) và Trần Nhật Tiến (18 tuổi, ngụ tại thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ) điều khiển, lưu thông trên Quốc lộ 9 theo hướng Cam Lộ - Đông Hà.

Ảnh minh họa: Internet

Thông tin từ báo Đại Đoàn Kết cho biết thêm khi đến địa điểm trên thì xảy ra va chạm với xe máy BKS 74C1-400.19 do ông Cáp Xuân Th. (67 tuổi, ngụ tại phường 3, TP Đông Hà) điều khiển theo hướng ngược lại.

Vụ tai nạn khiến ông Th. tử vong, Vinh và Tiến bị thương nặng được đưa đi cấp cứu; 2 phương tiện bị hư hỏng nặng.

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