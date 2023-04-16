Quảng Bình: Đã tìm được nam sinh lớp 8 để lại lời nhắn nghi nhảy cầu tự tử

Xã hội 16/04/2023 15:53

Liên quan đến vụ nam sinh bỏ nhà ra đi nghi nhảy cầu tự tử, sau nhiều ngày tìm kiếm lực lượng chức năng đã bất ngờ tìm thấy em này tại 1 nhà hàng ở TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

Theo thông tin từ báo Người Lao Động vào chiều 16/4, đại úy Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng Công an thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình - cho biết sau gần 2 ngày tích cực tìm kiếm, lực lượng công an, chính quyền địa phương đã tìm thấy nam sinh nghi nhảy cầu tự tử tại cầu sông Dinh. Đó là em T.V.T.S (SN 2008; ngụ tổ dân phố Truyền Thống, thị trấn Nông trường Việt Trung).

Theo đó, để tìm kiếm nam sinh, Công an huyện Bố Trạch đã chia làm 2 tổ công tác. Một tổ tìm kiếm tại khu vực nghi S. nhảy cầu tự tử; một tổ thông qua các mối quan hệ của nam sinh này và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang mạng xã hội để tìm kiếm ở các khu vực lân cận.

Quảng Bình: Đã tìm được nam sinh lớp 8 để lại lời nhắn nghi nhảy cầu tự tử - Ảnh 1
Nam sinh được lực lượng chức năng động viên để trở về nhà - Ảnh: Báo Người Lao Động

Đến khoảng 11 giờ 45 phút ngày 16/4, Công an huyện Bố Trạch nhận được thông tin từ người dân phát hiện S. đang ở một nhà hàng tại phường Hải Thành, TP Đồng Hới.

Ngay sau đó, lực lượng công an và gia đình đã đến nơi S. đang ở để xác minh. Công an huyện Bố Trạch đang tiến hành xử lý các thủ tục còn lại để bàn giao nam sinh này cho gia đình.

Hiện S. có tâm lý chưa ổn định, gia đình có nguyện vọng đưa nam sinh này đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe trước khi về nhà.

Quảng Bình: Đã tìm được nam sinh lớp 8 để lại lời nhắn nghi nhảy cầu tự tử - Ảnh 2
Hiện trường nơi em S. để lại mảnh giấy - Ảnh: Báo Tiền Phong 

Trước đó như báo Tiền Phong đã thông tin, chiều 14/4, người dân đi qua khu vực cầu sông Dinh, thị trấn Nông trường Việt Trung đã phát hiện một đôi dép và mảnh giấy ghi "Con xin lỗi, con không ăn trộm". Nghi có người nhảy cầu, người dân đã trình báo lực lượng chức năng.

Người để mảnh giấy được xác định là nam sinh T.V.T.S, đang học lớp 8, Trường THCS Bắc Dinh, thị trấn Nông trường Việt Trung.

Sau đó, các lực lượng của huyện Bố Trạch phối hợp với người dân địa phương huy động nhiều phương tiện thuyền bè liên tục tìm kiếm tung tích nam sinh trên sông Dinh trong 2 ngày nhưng không có kết quả.

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