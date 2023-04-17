Hà Nội: Va chạm với tàu hỏa, nữ tài xế tử vong thương tâm

Xã hội 17/04/2023 07:22

Sau cú va chạm với tàu hỏa vào tối 16/4, người phụ nữ lái xe máy tử vong tại chỗ còn chiếc xe bị nghiến nát, biến dạng.

Cụ thể theo thông tin từ báo Dân Việt vào tối ngày 16/4, ghi nhận của Dân Việt, một vụ va chạm giữa tàu hỏa và 1 nữ nạn nhân đã xảy ra ở khu vực thị trấn Văn Điển, đoạn ngõ 266 đường Ngọc Hồi. 

Hà Nội: Va chạm với tàu hỏa, nữ tài xế tử vong thương tâm - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Zing News

Thông tin từ Zing News cho biết thêm vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 19h ngày 16/4. Lúc này, chị N.T.T. (26 tuổi, quê huyện Nông Cống, Thanh Hóa) lái xe máy biển số 36-B8 đi từ ngõ 268 Ngọc Hồi ra đường Ngọc Hồi.

Khi tới khu vực giao cắt với tuyến đường sắt thuộc Km 8+050 (huyện Thanh Trì, Hà Nội), xe máy xảy ra va chạm với tàu hỏa SE9 đi hướng Nam - Bắc.

Hà Nội: Va chạm với tàu hỏa, nữ tài xế tử vong thương tâm - Ảnh 2
Rất đông người dân có mặt tại hiện trường - Ảnh: Báo Dân Việt

Vụ tai nạn khiến nữ tài xế xe máy tử vong tại chỗ. Nhân chứng tại hiện trường cho hay chiếc xe máy bị tàu hỏa nghiến nát, biến dạng; thi thể người phụ nữ không còn nguyên vẹn.

Đội CSGT đường sắt (Phòng CSGT Công an Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an huyện Thanh Trì khám nghiệm hiện trường vụ việc.

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