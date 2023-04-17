“Em N. là con cả trong gia đình 3 chị em. Hôm xảy ra sự việc, bố mẹ nữ sinh vắng nhà do mẹ N. đưa người nhà ra Hà Nội thăm khám, còn bố công tác xa.

Theo thông tin từ báo VietNamNet vào sáng 17/4, xác nhận em N.T.Y.N (SN 2007, học sinh lớp 10A15, Trường THPT Chuyên Đại học Vinh) đã tử vong tối ngày 15/4.

Nguồn tin cho biết thêm, ở lớp, N. học khá giỏi. Thời gian gần đây, vì một số lý do, bố mẹ N. có ý định chuyển trường cho con.

Em của N. kể lại, chị gái ra chợ mua đoạn dây thừng. Về tới nhà, N. ôm hôn các em rồi lên tầng 3, khoá trái cửa, thắt cổ tự tử”, nguồn tin cho hay.

Ngôi trường THPT Chuyên Đại học Vinh mà nạn nhân đang theo học - Ảnh: Báo VietNamNet

Cùng ngày, ông Nguyễn Hồng Soa - Trưởng Phòng Công tác Chính trị Học sinh - Sinh viên (Trường THPT Chuyên Đại học Vinh), cho biết: "Trường Đại học Vinh rất sốc và đau buồn trước việc học sinh đang học ở trường tử vong. Nhà trường đang làm việc với giáo viên chủ nhiệm và học sinh trong lớp".

Trước đó như báo VOV đã đưa tin, trên mạng xã hội lan truyền thông tin nữ sinh N. tự tử do bị đánh, bị ngược đãi và bị áp đảo tâm lý", kèm theo đó là clip học sinh đánh nhau.

Ông Nguyễn Hồng Soa - Trưởng Phòng Công tác Chính trị Học sinh - Sinh viên thông tin trước sự việc - Ảnh: Báo VietNamNet

Sự việc xuất phát từ một tài khoản tự nhận là người thân của N. chia sẻ: "Gia đình mất con, chúng tôi mất cháu. Thương tiếc bao nhiêu công lao dưỡng dục chăm bẵm. Thương tiếc bao nhiêu, đứa trẻ mạnh mẽ, ngoan ngoãn... cuối cùng lại bị tổn thương bởi xã hội và chính xác là bạo lực học đường. Tự bản thân gia đình nhận lỗi khi không nắm bắt được con/cháu mình đang rơi vào hoàn cảnh nghiêm trọng đến thế".

Người đăng tải bài viết cho biết, nữ sinh N. học lực tốt nhưng bỗng dưng bỏ học, nói với mẹ "con sợ đi học, sợ đến trường". Khi người mẹ tìm hiểu mới biết con là nạn nhân của bạo lực học đường.

Ảnh minh họa: Báo VOV

Về vấn đề này, ông Soa thông tin: "Sáng nay, trên mạng xã hội lan truyền clip học sinh đánh nhau. Chúng tôi đã mời giáo viên chủ nhiệm và 5 học sinh đại diện của lớp 10A15 lên làm việc. Bước đầu xác định sự việc không xảy ra trong khuôn viên của Trường ĐH Vinh.

Thứ hai, em học sinh bị đánh không phải là học sinh của trường. Những em xuất hiện trong clip cũng không phải là học sinh lớp 10A15 hay Trường THPT Chuyên Đại học Vinh".