Liên quan đến người phụ nữ trèo lên dây điện trong video gây xôn xao dư luận gần đây, lực lượng chức năng cho biết người phụ này hiện đang là bệnh nhân tâm thần.

Theo thông tin từ báo Dân Trí vào tối 16/4, ông Nguyễn Bạc Tấn, Chủ tịch UBND xã An Tây (TX Bến Cát, Bình Dương) cho phóng viên Dân trí biết, trên địa bàn xã xảy ra vụ cô gái leo lên đường dây điện rồi ngồi vắt vẻo, đi lại trên đường dây điện.

Theo đó, khoảng 17h30 cùng ngày, một cô gái chưa rõ danh tính, ngồi rồi đi lại trên đường dây điện, đoạn qua xã An Tây, TX Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Vụ việc thu hút rất đông người dân hiếu kì đứng theo dõi.

Người phụ nữ ngồi trên điện - Ảnh: Báo VOV

Ghi nhận tại hiện trường, đường dây điện ở độ cao khoảng 15m so với mặt đất. Nhiều người chứng kiến không khỏi lo lắng cho tính mạng của người này và cũng không hiểu lý do vì sao cô gái lại có thể leo được lên đường dây điện.

Sau khoảng 45 phút, lái xe tải đi đến phía dưới đường dây điện, phối hợp cùng lực lượng chức năng giải cứu cô gái xuống dưới mặt đất an toàn.

Thông tin từ báo VOV cho biết thêm qua xác minh, người phụ nữ tên N.T.H (sinh năm 1983, quê An Giang), không có nghề nghiệp và hiện đang ở trọ tại ấp Lồ Ồ. Theo kết luận của Bệnh viện tâm thần Trung ương 2, chị H bị “Tâm thần phân liệt không biệt định F20.3-ICD10”.

Sau khi làm việc, công an đã bàn giao bệnh nhân cho gia đình quản lý, chăm sóc theo quy định./.

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