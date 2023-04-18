Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào sáng nay (18/4), trên Quốc lộ 55 đoạn qua huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận khiến 2 người đi xe máy tử vong.

Thông tin từ báo VietNamNet cho biết vào khoảng 0h40, xe bồn chở xăng mang BKS 60N-107.52 lưu thông trên Quốc lộ 55, theo hướng từ xã Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân đi thị xã La Gi.



Hiện trường xảy ra vụ tai nạn - Ảnh: Báo VietNamNet

Khi đến đoạn xã Tân Xuân, huyện Hàm Tân, xe bồn rẽ trái vào cây xăng bên đường để xả hàng. Lúc này, xe máy BKS 86B5-335.54 đang chạy hướng ngược lại bất ngờ tông mạnh vào đuôi xe bồn, khiến hai người trên xe máy ngã xuống đường tử vong.

Theo thông tin từ báo Dân Việt cho biết thêm nạn nhân được xác định là anh Huỳnh Văn B. (SN 1999) và anh Huỳnh Văn T. (SN 2002). Cả hai đều ngụ tại xã Tân Hà, huyện Hàm Tân, là anh em họ với nhau.

Vụ việc hiện đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

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