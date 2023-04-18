Bình Thuận: Va chạm mạnh với xe bồn, 2 anh em tử vong tại chỗ

Xã hội 18/04/2023 14:09

Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào sáng nay (18/4), trên Quốc lộ 55 đoạn qua huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận khiến 2 người đi xe máy tử vong.

Thông tin từ báo VietNamNet cho biết vào khoảng 0h40, xe bồn chở xăng mang BKS 60N-107.52 lưu thông trên Quốc lộ 55, theo hướng từ xã Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân đi thị xã La Gi.

Bình Thuận: Va chạm mạnh với xe bồn, 2 anh em tử vong tại chỗ - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ tai nạn - Ảnh: Báo VietNamNet

Khi đến đoạn xã Tân Xuân, huyện Hàm Tân, xe bồn rẽ trái vào cây xăng bên đường để xả hàng. Lúc này, xe máy BKS 86B5-335.54 đang chạy hướng ngược lại bất ngờ tông mạnh vào đuôi xe bồn, khiến hai người trên xe máy ngã xuống đường tử vong.

Theo thông tin từ báo Dân Việt cho biết thêm nạn nhân được xác định là anh Huỳnh Văn B. (SN 1999) và anh Huỳnh Văn T. (SN 2002). Cả hai đều ngụ tại xã Tân Hà, huyện Hàm Tân, là anh em họ với nhau.

Vụ việc hiện đang tiếp tục được điều tra làm rõ. 

Phẫn nộ trước sự thờ ơ của kẻ giết người phụ nữ, giấu xác trong ô tô ở Hà Nội: 'Nghi phạm vẫn chơi game trong lúc bỏ trốn'

Phẫn nộ trước sự thờ ơ của kẻ giết người phụ nữ, giấu xác trong ô tô ở Hà Nội: 'Nghi phạm vẫn chơi game trong lúc bỏ trốn'

Đến vị trí đỗ ô tô của chị Q. dưới hầm chung cư, nghi phạm Trương Việt Hùng đã dùng một tay bịt miệng người phụ nữ này, một tay siết cổ nạn nhân cho đến chết.

Xem thêm
Từ khóa:   tai nạn 2 anh em tử vong va chạm xe bồn Bình Thuận tin nóng tin tức trong ngày tin 24h

TIN MỚI NHẤT

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Tâm sự Eva 56 phút trước
Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Tâm sự 1 giờ 56 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Tâm sự gia đình 2 giờ 56 phút trước
Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Tâm sự 2 giờ 56 phút trước
Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Tâm sự 2 giờ 57 phút trước
Tưởng vợ sẽ vui khi nhận đôi khuyên tai, tôi bàng hoàng trước điều em thú nhận

Tưởng vợ sẽ vui khi nhận đôi khuyên tai, tôi bàng hoàng trước điều em thú nhận

Tâm sự 2 giờ 57 phút trước
Đi công tác về mang quà cho vợ, tôi không ngờ em lại quỳ xuống nói ra sự thật

Đi công tác về mang quà cho vợ, tôi không ngờ em lại quỳ xuống nói ra sự thật

Tâm sự 2 giờ 57 phút trước
3 ngày trước đám cưới, cô dâu đọc được một tin nhắn và quyết định hủy hôn ngay lập tức

3 ngày trước đám cưới, cô dâu đọc được một tin nhắn và quyết định hủy hôn ngay lập tức

Tâm sự 2 giờ 57 phút trước
Đọc tin nhắn trước ngày cưới 3 hôm, cô dâu lập tức hủy hôn rồi lên đường cùng người đặc biệt

Đọc tin nhắn trước ngày cưới 3 hôm, cô dâu lập tức hủy hôn rồi lên đường cùng người đặc biệt

Tâm sự 2 giờ 58 phút trước
Nửa đêm chồng bất ngờ đánh thức tôi, tin anh thông báo khiến tôi quyết định ra đi

Nửa đêm chồng bất ngờ đánh thức tôi, tin anh thông báo khiến tôi quyết định ra đi

Tâm sự 2 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt