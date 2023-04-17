Nghi phạm là Nguyễn Tấn Phát (26 tuổi, ngụ thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước). Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h ngày 17/4, nam thanh niên mang theo vật giống súng vào một phòng giao dịch ngân hàng ở thị trấn Lai Uyên đe dọa nhân viên để cướp tiền.

Theo thông tin từ báo VietNamNet vào chiều 17/4, Công an huyện Bàu Bàng ( Bình Dương ) cho biết, đang khám nghiệm hiện trường, làm rõ vụ cướp ngân hàng tại một phòng giao dịch ở thị trấn Lai Uyên, trên QL13.

Thượng tá Lâm Hồng Vũ, Trưởng Công an huyện Bàu Bàng cho biết, cơ quan công an đã bắt giữ nghi phạm, lấy lời khai của những người có liên quan.

Bảo vệ và nhân viên ngân hàng đóng cửa chính lại thì nam thanh niên này chống trả. Ngay sau đó, đối tượng bị khống chế, bắt giữ.

Nguyễn Tấn Phát cùng tang vật tại hiện trường - Ảnh: Báo VTC News

Một số nhân chứng kể lại, khoảng 10h35 cùng ngày, Phát quanh quẩn tại khu vực ngân hàng để quan sát. Khi bảo vệ hỏi, Phát nói đang chờ bạn.

Đến 11h30 cùng ngày, khi ngân hàng chuẩn bị đóng cửa, bảo vệ bấm cửa cuốn xuống, Phát xông vào nổ phát súng chỉ thiên, rồi uy hiếp nhân viên ngân hàng, buộc đưa tiền, bỏ vào ba lô.

Thông tin từ báo VTC News cho biết them sau khi nữ thủ quỹ bỏ nhiều cọc tiền vào ba lô, Phát quay ra để tẩu thoát. Lúc này, bảo vệ đã bấm hạ cửa cuốn, Phát yêu cầu mở cửa nhưng bảo vệ không mở nên Phát nổ súng vào lưng bảo vệ.

Cùng lúc, nhiều bảo vệ và khách đang giao dịch đã xông vào vật lộn với kẻ cướp và khống chế đối tượng.

Đối tượng bị bảo vệ khống chế - Ảnh: Báo VietNamNet

Lực lượng công an nhanh chóng có mặt ở hiện trường, thu giữ tang vật gồm: khẩu súng dạng ổ xoay (trong ổ không có đạn), ba lô màu đen, bên trong chứa hơn 700 triệu đồng; túi nylon có chứa 6 viên đạn.

Tại cơ quan công an, Phát khai nhận đi cướp vì nợ nần. Phát từng vay của một công ty tài chính số tiền 20 triệu đồng, nhưng không đủ khả năng chi trả, nên nhiều lần bị công ty này hăm dọa bản thân và gia đình.

Ngoài ra, Phát thấy mẹ lao động vất vả nên nảy sinh ý định cướp ngân hàng để phụ giúp gia đình.