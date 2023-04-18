Phẫn nộ trước sự thờ ơ của kẻ giết người phụ nữ, giấu xác trong ô tô ở Hà Nội: 'Nghi phạm vẫn chơi game trong lúc bỏ trốn'

Xã hội 18/04/2023 09:06

Đến vị trí đỗ ô tô của chị Q. dưới hầm chung cư, nghi phạm Trương Việt Hùng đã dùng một tay bịt miệng người phụ nữ này, một tay siết cổ nạn nhân cho đến chết.

Theo thông tin từ báo VTC News vào ngày 17/4, Công an quận Long Biên phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội Phòng cảnh sát hình sự Công an Hà Nội bắt giữ Trương Việt Hùng (SN 1988, trú tại Thanh Châu A, TP Phủ Lý, Hà Nam) để điều tra hành vi giết người, cướp tài sản.

Bước đầu, Trương Việt Hùng khai nhận có quan hệ quen biết với chị N.P.N.Q (SN 1984, trú tại chung cư Berrive, phường Bồ Đề, Long Biên) nhưng nhiều lần xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Sau đó, Hùng nảy sinh ý định giết chị Q. rồi tự tử.

Phẫn nộ trước sự thờ ơ của kẻ giết người phụ nữ, giấu xác trong ô tô ở Hà Nội: 'Nghi phạm vẫn chơi game trong lúc bỏ trốn' - Ảnh 1
Nghi phạm Trương Việt Hùng - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Nắm được thói quen sinh hoạt của chị Q., khoảng 7h ngày 12/4, Hùng đến chung cư nơi chị Q. sinh sống, chờ ở sảnh và cùng đi thang máy với chị Q. xuống hầm để xe. Do Hùng đeo khẩu trang, đứng phía sau lưng chị Q. và cúi mặt xuống nên chị Q. không nhận ra Hùng.

Tại hầm gửi xe của chung cư, lợi dụng lúc chị Q. không chú ý, Hùng đã sát hại nạn nhân.

Sau khi giết chị Q., Hùng đưa xác nạn nhân đi đến xã Đông Hội, huyện Đông Anh. Tại đây, Hùng lục soát lấy 16 triệu đồng của nạn nhân rồi nạp vào tài khoản game.

Phẫn nộ trước sự thờ ơ của kẻ giết người phụ nữ, giấu xác trong ô tô ở Hà Nội: 'Nghi phạm vẫn chơi game trong lúc bỏ trốn' - Ảnh 2
Hiện trường phát hiện thi thể nạn nhân - Ảnh: Báo VTC News 

Sau đó, Hùng lái ô tô chứa thi thể chị Q. đến chung cư nơi chị hay đến tập gym rồi bỏ lại xe ở đó.

Thông tin từ báo Tuổi Trẻ cho biết thêm trong quá trình trốn chạy, tên này chơi game ở ngõ 390 Nguyễn Văn Cừ. Đến 12h30, nghi phạm bắt xe sang nhà bạn tại phường Cầu Diễn (quận Nam Từ Liêm) để nghỉ và ăn tối. Đến khoảng 23h ngày 12/4, kẻ này quay trở lại quận Long Biên để thuê nhà trọ nghỉ, trên đường đi, Hùng ném phi tang điện thoại của chị Q. xuống sông Hồng.

Sáng 13/4, Hùng tiếp tục bắt xe về Hà Nam để chơi điện tử. Đến ngày 16/4, nghi phạm đang đi lang thang ở Quốc lộ 1A thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

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