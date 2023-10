Theo thông tin từ báo VTC News vào ngày 17/4, Công an quận Long Biên phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội Phòng cảnh sát hình sự Công an Hà Nội bắt giữ Trương Việt Hùng (SN 1988, trú tại Thanh Châu A, TP Phủ Lý, Hà Nam) để điều tra hành vi giết người, cướp tài sản.

Bước đầu, Trương Việt Hùng khai nhận có quan hệ quen biết với chị N.P.N.Q (SN 1984, trú tại chung cư Berrive, phường Bồ Đề, Long Biên) nhưng nhiều lần xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Sau đó, Hùng nảy sinh ý định giết chị Q. rồi tự tử.