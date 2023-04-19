huya 18/4, sau nhiều giờ mò lặn, đội cứu nạn cứu hộ đã tìm thấy thi thể người đàn ông mất tích dưới nhánh sông rạch Lân bàn giao cho gia đình lo hậu sự...

Theo thông tin từ báo Người Lao Động vào sáng 19/4, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP HCM (PC07) cho biết đơn vị đã vớt được thi thể của người đàn ông mất tích trên sông Rạch Lân. Nạn nhân là ông V.V.L (56 tuổi, có hộ khẩu thường trú tại phường Trường Thọ, TP.Thủ Đức).

Thông tin ban đầu vào lúc 14 giờ chiều 18/4, tại nhánh sông Rạch Lân (phường Tăng Nhơn Phú B, TP Thủ Đức), người dân phát hiện ông V.V.L bơi qua bơi lại. Một lúc sau, họ không thấy người đàn ông lên bờ.



Lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm thi thể nạn nhân - Ảnh: Báo Người Lao Động

Nghi ngờ ông V.V.L đã bị đuối nước, chìm và mất tích nên người dân trình báo cơ quan chức năng.

Thông tin từ báo CAND cho biết thêm Đội cứu nạn cứu hộ thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH-Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp với đội cứu nạn cứu hộ thuộc Đội Cảnh sát PCCC và CNCH-Công an TP Thủ Đức đã điều động phương tiện và CBCS xuống hiện trường triển khai lặn mò tìm kiếm nạn nhân.Khu vực này trời tối, nước dưới kênh đen kịt, hôi thối. Các tổ công tác thay phiên nhau lặn mò tìm kiếm nạn nhân và đến gần 22h cùng ngày, các tổ cứu nạn cứu hộ đã tìm thấy thi thể nạn nhân bàn giao cho người nhà lo hậu sự.

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