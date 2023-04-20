Nghệ An: Phát hiện thi thể nam sinh lớp 12 dưới giếng nước

Xã hội 20/04/2023 07:04

Cha mẹ không thấy con trai nên đi tìm và bàng hoàng phát hiện thi thể con dưới giếng nước gia đình.

Theo thông tin từ Zing News, lãnh đạo UBND xã Nghĩa Hành, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An, sáng 19/4, người thân không thấy em H.S.H. (18 tuổi, học sinh lớp 12), song lại tìm thấy điện thoại nam sinh cạnh giếng nước. Gia đình hô hoán, tìm kiếm.

Khi người thân tìm thấy H. dưới giếng và đưa lên, nạn nhân đã tử vong.

Nghệ An: Phát hiện thi thể nam sinh lớp 12 dưới giếng nước - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Báo Người Lao Động

“Sau khi khám nghiệm hiện trường, thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình mai táng. 

Thông tin từ báo Pháp Luật TP.HCM cho biết chiều cùng ngày, đại diện chính quyền địa phương, thầy, cô giáo các bạn học sinh, người thân đã đến viếng, tiễn đưa em H về nơi an nghỉ cuối cùng.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của em H.

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