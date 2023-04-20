Sau cú đâm trực diện vào xe cứu thương đang lưu thông trên Quốc lộ 2 đoạn qua huyện Hàm Yên (Tuyên Quang) trong đêm tối, 2 người trên xe mô tô tử vong tại chỗ.

Theo thông tin từ báo Sức Khỏe và Đời Sống, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, trong tối ngày 19/4, trên địa bàn đã xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người tử vong.



Chiếc xe cứu thương bị vỡ vụn hoàn toàn phần đầu - Ảnh: Báo Lao Động

Theo đó, khoảng 21h ngày 19/4, tại Km161+ 910T, trên QL2 thuộc thôn Làng Mãn 1, xã Thái Hòa, huyện Hàm Yên (tỉnh Tuyên Quang) đã xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông giữa một xe cứu thương và 1 xe máy.

Theo người dân có mặt tại hiện trường kể lại, xe cứu thương mang BKS 23A 100.01 di chuyển theo hướng Hà Giang - Tuyên Quang xảy ra va chạm với một xe máy mang BKS 22B2 543.99 đi hướng ngược lại. Lúc này trên xe máy đang chở 2 người.

Hiện trường xảy ra vụ việc thương tâm - Ảnh: Báo Sức Khỏe và Đời Sống

Thông tin từ báo Lao Động, sau cú đâm trực diện 2 người đi xe mô tô tử vong tại chỗ, 2 phương tiện hư hỏng. Các nạn nhân được xác định là người địa phương.

Cũng theo đại diện Phòng Cảnh sát giao thông Tuyên Quang, qua điều tra ban đầu tại hiện trường không ghi nhận vi phạm về nồng độ cồn và ma tuý của 2 lái xe. Trong khi đó xe cứu thương đang thực hiện nhiệm vụ và thuộc diện xe ưu tiên.

Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Thanh Hóa: Em ruột sát hại anh dã man sau cuộc nhậu Cùng nhau uống rượu rồi xảy ra mâu thuẫn, người em dùng dao tấn công anh trai khiến nạn nhân tử vong trên đường đến bệnh viện.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/am-thang-vao-xe-cuu-thuong-2-nguoi-tu-vong-tai-cho-574373.html