Cụ bà 90 tuổi đi bộ băng qua đường đoạn qua ngã tư Hương Lam, xã Hòa Khương, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng thì gặp tai nạn, tử vong dưới gầm xe đầu kéo.

Thông tin từ báo Giao Thông ngày 20/4, Công an huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) cho biết, đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ TNGT giữa xe đầu kéo và người đi bộ khiến nạn nhân tử vong.

Chiếc xe đầu kéo gây tai nạn - Ảnh: Báo Thanh Niên

Thông tin ban đầu, khoảng 8h20' ngày 20/4, tài xế Võ Đức Thịnh (40 tuổi, trú xã Hoà Tiến, huyện Hoà Vang) điều khiển xe tải kéo theo rơ-moóc BKS 43R - 034.91 lưu thông trên QL14B hướng xã Hoà Khương đi xã Hoà Phong.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn - Ảnh: Báo Giao Thông

Thông tin từ báo Thanh Niên cho biết thêm khi xe đầu kéo đi đến ngã tư Hương Lam (thôn Hương Lam, xã Hoà Khương) tông trúng vào bà Nguyễn Thị M. (90 tuổi, trú thôn Hương Lam) đang đi bộ sang đường. Hậu quả, vụ va chạm khiến bà M. tử vong tại chỗ.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ

Nghệ An: Phát hiện thi thể nam sinh lớp 12 dưới giếng nước Cha mẹ không thấy con trai nên đi tìm và bàng hoàng phát hiện thi thể con dưới giếng nước gia đình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/a-nang-va-cham-voi-xe-au-keo-cu-ba-90-tu-vong-thuong-tam-574642.html