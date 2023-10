Con trai bà Nguyễn Phương Hằng gửi khiếu nại 'nóng' đến VKSND TP.HCM: 'Hai lần bị ngăn chặn việc thăm gặp'

"Sau khi Công an TP HCM kết luận điều tra bổ sung vụ án lần 2 và chuyển hồ sơ đến VKSND TP HCM thì kiểm sát viên đã phát hành văn bản ngăn chặn lần 1 gửi đến Trại tạm giam T30 thông báo trại giam chỉ giải quyết cho bị can Nguyễn Phương Hằng gặp mặt khi có giám sát của kiểm sát viên. Do vậy tôi không thăm gặp được mẹ tôi theo lịch hẹn trên sổ hẹn gặp mặt. Tuy nhiên, một kiểm sát viên đích thân đến trại tạm giam T30 để giải quyết cho một mình ông Huỳnh Uy Dũng vào gặp mặt bị can Hằng vào ngày 20/1 (29 Tết)"- ông Tuấn trình bày.

Bà Nguyễn Phương Hằng - Ảnh: Báo Người Lao Động

Thông tin từ báo Pháp Luật TP.HCM, con trai bà Phương Hằng cho biết thêm: "Đây là sai ngày hẹn ấn định trong sổ thăm gặp và cũng là ngày nghỉ tết cả nước, cũng không cho ai khác vào thăm gặp mẹ tôi, kể cả luật sư cũng không được vào gặp mẹ tôi. Việc giải quyết riêng cho ông Huỳnh Uy Dũng sai ngày ấn định trên sổ dẫn đến thiệt hại quyền và lợi ích hợp pháp của anh em tôi bị mất quyền lợi được gặp mẹ vì mỗi lần gia hạn chỉ được gặp thân nhân 1 lần".