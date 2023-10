Sau cú tông mạnh, chiếc ô tô bị lật nghiêng, người dân và lực lượng chức năng đã đập kính cửa và khống chế 2 đối tượng ở trong xe.

Dẫn tin từ Báo Long An, theo thông tin ban đầu, một xe ô tô bán tải nghi chở hàng cấm đã đâm Thiếu tá Nguyễn Xuân Hào (Cảnh sát giao thông Công an huyện Đức Hòa) tử vong trong lúc làm nhiệm vụ. Ngoài ra, còn có 2 người dân đi đường bị thương nặng và cũng tử vong sau đó. Nạn nhân 2 người dân là Huỳnh Nguyễn Chí Mẫn (29 tuổi), thường trú phường 2, quận 5, TP.HCM tử vong tại Bệnh viện Xuyên Á, huyện Củ Chi, TP.HCM và Phan Thị Kim Thanh (50 tuổi), thường trú phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP.HCM.

Hiện trường vụ xe tội phạm tông thiếu tá CSGT Long An tử vong - Ảnh: Báo Giao Thông

2 nạn nhân trên làm công nhân của một công ty trong Khu công nghiệp Thái Hoà, ấp Đức Hạnh 2, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An.

Trước đó, Công an huyện Đức Hòa phối hợp cơ quan chức năng tuần tra, kiểm soát trên Đường tỉnh 824 đoạn qua xã Mỹ Hạnh Nam để bắt tội phạm vận chuyển hàng cấm, ma túy. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 1 xe ô tô bán tải lưu thông với tốc độ nhanh chạy về hướng TP.HCM có nhiều biểu hiện khả nghi vấn.

Theo đó, Cảnh sát giao thông đã ra tín hiệu dừng xe kiểm tra nhưng lái xe không chấp hành mà tông thẳng vào lực lượng chức năng và người đi đường.

Người dân và lực lượng chức năng đạp cửa khống chế 2 đối tượng - Ảnh: Báo Long An

Theo thông tin từ Báo Giao Thông, khoảng 20h tối 21/4, Công an tỉnh Long An đã bắt được 2 đối tượng trên xe. Tuy nhiên, do tính chất vụ việc nghiêm trọng, hiện cơ quan chức năng chưa cung cấp danh tính đối tượng.

Do ô tô lao quá nhanh, ngoài Thiếu tá Nguyễn Xuân Hào tử vong trong lúc làm nhiệm vụ, còn có 2 người dân đi đường bị thương rất nặng được đưa đi cấp cứu nhưng cũng tử vong sau đó.

