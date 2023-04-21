Vụ xe đâm tử vong Thiếu tá Công an: Đã bắt 2 nghi phạm

Xã hội 21/04/2023 23:06

Sau cú tông mạnh, chiếc ô tô bị lật nghiêng, người dân và lực lượng chức năng đã đập kính cửa và khống chế 2 đối tượng ở trong xe.

Dẫn tin từ Báo Long An, theo thông tin ban đầu, một xe ô tô bán tải nghi chở hàng cấm đã đâm Thiếu tá Nguyễn Xuân Hào (Cảnh sát giao thông Công an huyện Đức Hòa) tử vong trong lúc làm nhiệm vụ. Ngoài ra, còn có 2 người dân đi đường bị thương nặng và cũng tử vong sau đó. Nạn nhân 2 người dân là Huỳnh Nguyễn Chí Mẫn (29 tuổi), thường trú phường 2, quận 5, TP.HCM tử vong tại Bệnh viện Xuyên Á, huyện Củ Chi, TP.HCM và Phan Thị Kim Thanh (50 tuổi), thường trú phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP.HCM.

Vụ xe đâm tử vong Thiếu tá Công an: Đã bắt 2 nghi phạm - Ảnh 1
Hiện trường vụ xe tội phạm tông thiếu tá CSGT Long An tử vong - Ảnh: Báo Giao Thông

2 nạn nhân trên làm công nhân của một công ty trong Khu công nghiệp Thái Hoà, ấp Đức Hạnh 2, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An.

Trước đó, Công an huyện Đức Hòa phối hợp cơ quan chức năng tuần tra, kiểm soát trên Đường tỉnh 824 đoạn qua xã Mỹ Hạnh Nam để bắt tội phạm vận chuyển hàng cấm, ma túy. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 1 xe ô tô bán tải lưu thông với tốc độ nhanh chạy về hướng TP.HCM có nhiều biểu hiện khả nghi vấn.

Theo đó, Cảnh sát giao thông đã ra tín hiệu dừng xe kiểm tra nhưng lái xe không chấp hành mà tông thẳng vào lực lượng chức năng và người đi đường.

Sau cú tông mạnh, chiếc ô tô bị lật nghiêng, người dân và lực lượng chức năng đã đập kính cửa và khống chế 2 đối tượng ở trong xe.

Vụ xe đâm tử vong Thiếu tá Công an: Đã bắt 2 nghi phạm - Ảnh 2
Người dân và lực lượng chức năng đạp cửa khống chế 2 đối tượng - Ảnh: Báo Long An

Theo thông tin từ Báo Giao Thông, khoảng 20h tối 21/4, Công an tỉnh Long An đã bắt được 2 đối tượng trên xe. Tuy nhiên, do tính chất vụ việc nghiêm trọng, hiện cơ quan chức năng chưa cung cấp danh tính đối tượng.

Do ô tô lao quá nhanh, ngoài Thiếu tá Nguyễn Xuân Hào tử vong trong lúc làm nhiệm vụ, còn có 2 người dân đi đường bị thương rất nặng được đưa đi cấp cứu nhưng cũng tử vong sau đó. 

Đuổi chém 'bố vợ hụt', nam thanh niên bị khởi tố

Đuổi chém 'bố vợ hụt', nam thanh niên bị khởi tố

Vì bị người yêu cự tuyệt, đối tượng Trần Văn Nhân đã đi xe máy từ Quảng Ngãi về Đà Nẵng, cầm hung khí xông vào nhà truy sát cha của người yêu.

Xem thêm
Từ khóa:   tin mới tin nóng tin 24h

TIN MỚI NHẤT

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt