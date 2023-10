Vì bị người yêu cự tuyệt, đối tượng Trần Văn Nhân đã đi xe máy từ Quảng Ngãi về Đà Nẵng, cầm hung khí xông vào nhà truy sát cha của người yêu.

Theo thông tin từ báo Công An Nhân Dân, chiều 21/4, sau một thời gian điều tra, củng cố chứng cứ, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hòa Vang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Nhân (1985, trú tại Phượng An, Thanh Sơn, Nghi Sơn, Thanh Hóa) về tội danh "Giết người".

Đối tượng Trần Văn Nhân tại cơ quan Công an - Ảnh: Báo Công An Nhân Dân

Kết quả điều tra, vào 23h tối 8/4, Công an Hòa Vang tiếp nhận tin báo của ông Trần E. (SN 1967, trú thôn Nam Thành, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) về việc ông bị một nam thanh niên dùng dao chém gây thương tích.

Quá trình điều tra, Công an huyện Hòa Vang xác định, đối tượng dùng dao truy sát ông Trần E. trong đêm không ai khác chính là Trần Văn Nhân - người yêu của chị Trần Thị T.T (29 tuổi, con gái ông E).

Theo Người Đưa Tin, hồ sơ vụ việc thể hiện, Nhân và chị Trần T., SN 1995, trú thôn Nam Thành, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang có quan hệ yêu đương tình cảm. Nhân và chị T., đã tính đến chuyện kết hôn.

Trần Văn Nhân tường trình lại vụ việc - Ảnh: VOV

Tuy nhiên, đến tháng 4/2023 thì cả 2 nảy sinh một số mâu thuẫn. Từ đó, chị T., muốn chia tay với Nhân. Không chấp nhận lời chia tay, Nhân từ năn nỉ đến đe dọa nhưng vẫn không làm lay chuyển được suy nghĩ của người yêu.

Bức xúc vì điều này, Nhân từ Quảng Ngãi bắt xe ra Tp.Đà Nẵng tìm nhà chị T. Khi đến nhà người yêu, Nhân gặp ông Trần E., SN 1967 - bố chị T. và rút dao chém khiến ông E., bị thương.

Quá bất ngờ, ông E., bỏ chạy nhưng vẫn bị Nhân truy sát. May mắn nạn nhân được những người hàng xóm xông ra hỗ trợ, ứng cứu nên bảo toàn mạng sống. Về phần mình, Nhân thấy đông người nên vứt dao lại hiện trường rồi bỏ trốn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Hòa Vang đã bắt giữ được Nhân khi đối tượng đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ gần bến xe trung tâm Tp.Đà Nẵng.

Hiện, vụ việc vẫn đang được điều tra.

