Hà Nội: Thu giữ hơn 6000 nghìn chân gà, xúc xích ăn liền không rõ nguồn gốc

Đội Quản lý thị trường số 13 (Cục Quản lý thị trường Hà Nội) vừa phát hiện và thu giữ hàng nghìn gói chân gà, cánh gà, xúc xích không nguồn gốc xuất xứ, trên bao bì thậm chí không có hạn sử dụng.

Dẫn tin từ Đại Đoàn Kết, sáng 21/4, Công an TP Hà Nội chia sẻ thông tin về việc, lực lượng chức năng trên địa bàn liên tiếp phát hiện xe chở hàng không rõ nguồn gốc tại quận Cầu Giấy. Trước đó, khoảng 3h sáng ngày 18/4/2023, Tổ công tác của Đội Cảnh sát kinh tế - Công an quận Cầu Giấy phối hợp cùng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 - Phòng Cảnh sát giao thông và Đội Quản lý thị trường số 13 tiến hành kiểm tra một xe tải có biểu hiện nghi vấn tại khu vực đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy.

Lực lượng chức năng kiểm đếm số thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ - Ảnh: Kinh tế & Đô thị Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong xe có nhiều thùng carton, in chữ nước ngoài. Kiểm đếm các thùng carton, bên trong có 900 gói xúc xích và 5.400 gói cánh gà ăn liền. Lái xe không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc. Đến khoảng 12h30 ngày 19/4/2023, Tổ công tác tiếp tục phát hiện một xe tải có biểu hiện nghi vấn tại khu vực ngã tư BigC Thăng Long, phường Trung Hòa. Tiến hành kiểm tra, Tổ công tác thu giữ 300 túi hoa quả nghiền, 140 hộp trà, 70 hộp kẹo không có hóa đơn chứng minh nguồn gốc.

Chân gà, xúc xích không rõ nguồn gốc xuất xứ - Ảnh: Kinh tế & Đô thị Theo thông tin từ Kinh tế & Đô thị, qua kiểm đếm, bên trong 20 thùng các tông trên là 900 gói xúc xích và 5.400 gói cánh gà ăn liền, tổng giá trị số hàng khoảng 40 triệu đồng. Theo Đội Quản lý thị trường số 13, tất cả số thực phẩm ăn liền này, đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc. Trên mỗi sản phẩm, đều in chữ Trung Quốc, nhưng không có tem nhãn phụ tiếng Việt, thậm chí không có hạn sử dụng. Việc không có hạn sử dụng nên người tiêu dùng không xác định được sản phẩm còn có thể sử dụng và có đảm bảo còn đủ yếu tố lưu hành trên thị trường hay không. Số tang vật bị thu giữ - Ảnh: Đại Đoàn Kết Để đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng, ngăn chặn hàng lậu, hàng kém chất lượng lưu thông trên thị trường thời gian tới, lực lượng quản lý thị trường sẽ tiến hành kiểm tra một loạt cửa hàng bày bán tại các cổng trường học. Nếu phát hiện các sản phẩm tương tự sẽ kiểm tra, thu giữ qua đó nhằm đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng, đặc biệt là các em học sinh. Hiện lực lượng chức năng đã tạm giữ số hàng trên để xử lý theo quy định.

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