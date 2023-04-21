Làm ngân hàng, cẩn thận chuyện tiền bạc nhưng thanh niên xui xẻo bị lừa hết tiền trong lần hẹn hò đầu tiên

Nhớ lại ngày mới "chân ướt chân ráo" đi tìm người yêu qua mạng, chàng trai trẻ lại bật cười: "Mọi kinh nghiệm xương máu đều được trả bằng tiền".

Có vẻ ngoài điển trai, đam mê thể thao tốc độ và xe phân khối lớn, chàng nhân viên ngân hàng Nguyễn Tuấn Thành (30 tuổi, Hà Nội) luôn được nhiều cô gái "quẹt" làm quen trên một ứng dụng hẹn hò .

Thành kể, cách đây 2 năm, một buổi tối Thành nhận được tin nhắn của cô gái trẻ tên H. Y mà anh quen cách đó vài tuần trên ứng dụng hẹn hò. H. Y chia sẻ đang có chuyện buồn và uống rượu một mình ở một quán bar thuộc quận Hoàn Kiếm. Vì khá ấn tượng với vẻ ngoài xinh đẹp và phong cách nói chuyện dễ thương của H. Y, Thành phi xe đến quán.

Buổ hẹn hò đầu tiên thông qua app tìm kiếm tình yêu. Ảnh minh họa: Internet

Y ngoài đời quả thực rất quyến rũ. Cô nàng liên tục gọi rượu ngoại để cả hai vừa uống vừa trò chuyện. Khi đã ngà ngà say, H. Y gọi thêm hàng chục quả bóng cười để hít. Thành tò mò cũng thử hít bóng cười và bị cuốn theo cảm giác u mê khó cưỡng.

Kết thúc buổi hẹn lúc 2h sáng, Thành choáng váng trước tờ hóa đơn gần 20 triệu đồng tiền rượu ngoại, hoa quả, bóng cười. Thành đang ú ớ định thắc mắc thì đã thấy mấy thanh niên bặm trợn xuất hiện. Chẳng còn cách nào khác, chàng nhân viên ngân hàng đành vét sạch ví và chuyển khoản để thanh toán hóa đơn.

Sau này, tìm hiểu thêm Thành mới biết, hóa ra H. Y là nhân viên của quán và đây là chiêu "lùa gà" mà cô thường áp dụng để giúp quán bán hàng. "Khi tham gia mạng xã hội "bóc phốt" những kẻ lợi dụng ứng dụng, tôi mới hay có nhiều chàng trai cũng bị những cô gái làm nghề booking bar lừa như mình", Thành kể.

Trên mạng xã hội xuất hiện rất nhiều hội nhóm "bóc phốt" hoặc chia sẻ kinh nghiệm để tránh bị lừa khi tham gia các ứng dụng hẹn hò. Trong nhiều bài viết, các thành viên nam chia sẻ rằng, họ từng bị vu vạ đánh ghen rồi bị ép phải bồi thường tiền.

Cụ thể, mô típ chung sẽ là người nữ thường chủ động hẹn họ đi nhà nghỉ. Khi "con mồi" cắn câu, chuẩn bị hành sự thì bên ngoài sẽ có một nhóm người ập vào bắt ghen tội "ngủ với vợ người khác". Họ quay phim, chụp ảnh để uy hiếp đòi người đàn ông phải bỏ ra một số tiền.

Có trường hợp thì bị mất ví, mất điện thoại khi nghe lời "bạn gái" đi tắm trước khi ân ái. Ở ngoài, "bạn gái" sẽ cao chạy xa bay cùng những tài sản giá trị. Mất tiền theo cách ấy, chẳng mấy ai dám đi báo công an nhờ can thiệp, trợ giúp.

Nhiều Hot girl làm clip chỉ cách kiếm tiền trên Tinder ( app hẹn hò ) Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ có những chàng trai, nhiều cô gái, chị em phụ nữ cũng bị mắc lừa bởi những chiêu tinh vi không kém.

"Có trường hợp một số thanh niên gửi hình ảnh chụp sổ hộ khẩu, CV xin việc, căn cước công dân... cho các cô gái tạo niềm tin rằng bản thân không che giấu điều gì. Sau đó, anh ta sẽ viện cớ bị mất ví, bị cướp giật nhờ đối phương chuyển tiền. Mỗi người, anh ta chỉ lừa 300.000 - 500.000 đồng. Sau này khi các nạn nhân cùng lên tiếng cảnh báo, nhiều người mới tá hỏa nhận ra mình đã bị mắc lừa", Ngọc Linh (32 tuổi, Hà Nội, tham gia ứng dụng hẹn hò 1 năm) cho biết.

Hãy luôn tỉnh táo và đề cao cảnh giác trước những ứng dụng hẹ hò tràn lan trên mạng ngày nay

"Đọc profile và quẹt" là hai thao tác đơn giản nhưng hữu dụng, vừa giúp cho việc lựa chọn người đúng gu dễ dàng, vừa tiết kiệm thời gian và năng lượng đôi bên. Nếu như trước đây, người với người gặp được nhau là do duyên số, hay là những lần vô tình chạm mắt nhau, thì giờ đây con người gặp được nhau là nhờ có ứng dụng hẹn hò.

Rất nhiều app hẹn hò phổ biến tràn lan trên MXH. Ảnh minh họa: Internet

Ứng dụng hẹn hò cũng giống như con robot, được lập trình chỉ để phục vụ nhu cầu kết nối của con người chứ không mang lại một thứ xúc cảm nào. Trong khi đó, cảm xúc không phải thứ để "shopping vô tận", điều mà ai đó có thể lên một sàn thương mại điện tử để "mua", hay nhận sự ban phát miễn phí từ các cuộc tình chóng vánh.

Tuy nhiên, nhiều bạn trẻ còn thừa nhận từng gặp nhiều tình huống trớ trêu và có phần... đáng sợ, như hình ảnh trên ứng dụng khác xa với người thật, đối phương đã có gia đình, hay tệ hại hơn là những người xấu dùng hình ảnh của người khác, bịa ra thông tin giả, hào nhoáng hoặc những kịch bản đậm chất "văn mẫu", nhằm mục đích lừa đảo tiền, gạ tình... Các ứng dụng hẹn hò một mặt mở ra cơ hội tìm kiếm bạn cho người dùng nhưng mặt khác lại là môi trường thuận lợi cho những ý đồ lừa gạt người nhẹ dạ cả tin.