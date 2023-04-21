Phát hiện 230kg thịt lợn có dấu hiệu phân hủy đang trên đường đi tiêu thụ

Xã hội 21/04/2023 13:27

Cục QLTT tỉnh Hưng Yên vừa thu giữ hơn 200kg thịt lợn có màu sắc tím tái, có biểu hiện tích bệnh truyền nhiễm, bốc mùi hôi thối đang chuẩn bị được tiêu thụ.

Dẫn tin từ Báo Sức khỏe & Đời sống, triển khai Tháng hành động vì An toàn thực phẩm năm 2023, Đội Quản lý thị trường số 4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên phối hợp với Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Hưng Yên, Công an Thị xã Mỹ Hào và Trạm Thú y thị xã Mỹ Hào phát hiện, ngăn chặn kịp thời 230kg thịt lợn bốc mùi hôi thối đang trên đường đi tiêu thụ.

Thông tin từ Tổng cục Quản lý thị trường cho biết, đoàn kiểm tra liên ngành gồm: Đội QLTT số 4 và Đội 3 – Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường – Công an tỉnh Hưng Yên; Công an thị xã Mỹ Hào và Trạm thú y thị xã Mỹ Hào, đã tiến hành khám phương tiện ô tô BKS 89C-249.65 do bà N.T.T (có địa chỉ: Xã Cẩm Xá, Thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) điều khiển.

Phát hiện 230kg thịt lợn có dấu hiệu phân hủy đang trên đường đi tiêu thụ - Ảnh 1
Lực lượng chức năng đã ngăn chặn kịp thời 230kg thịt lợn bốc mùi hôi thối đang trên đường đi tiêu thụ - Ảnh: Báo Sức khỏe & Đời sống

Theo thông tin từ Báo Bảo vệ Pháp luật, tại thời điểm khám phát hiện trên xe ô tô có vận chuyển thịt lợn tươi sống có trọng lượng 230kg, bà N.T.T không xuất trình được bất cứ hóa đơn, giấy tờ gì liên quan đến số hàng hóa mà bà chở trên xe.

Cán bộ của trạm thú y thị xã Mỹ Hào đã tiến hành kiểm tra ghi nhận tình trạng thú y của lô hàng hóa sản phẩm động vật nói trên.

Kết quả cơ quan thú y kết luận, toàn bộ số thịt lợn vận chuyển trên xe có màu sắc tím tái, có nốt xuất huyết trên da biểu hiện tích bệnh truyền nhiễm, đang bốc mùi hôi thối và đang trong quá trình phân huỷ.

Chủ lô hàng không xuất trình được hoá đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng hoá trên.

Đoàn kiểm tra đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ hàng là bà N.T.T với số tiền phạt là 10 triệu đồng và buộc tiêu huỷ toàn bộ hàng hoá vi phạm có trị giá là 2,3 triệu đồng đối với hành vi vi phạm hành chính vận chuyện sản phẩm động vật không đảm bảo yêu cầu vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm để kinh doanh theo quy định.

Phát hiện xe khách chở nhiều 'hàng nóng' và còng số 8

Phát hiện xe khách chở nhiều 'hàng nóng' và còng số 8

Khi đang thực hiện nhiệm vụ kiểm tra vi phạm giao thông, CSGT Công an huyện Quan Sơn (Thanh Hóa) phát hiện nhiều 'hàng nóng' trên một xe ô tô chở khách 16 chỗ.

Xem thêm
Từ khóa:   tin mới tin 24h mua bán thịt lợn bẩn thịt lợn bẩn

TIN MỚI NHẤT

Châm chọc vợ cũ vì đi xe cũ, tôi không ngờ vài câu nói lại khiến mình muối mặt

Châm chọc vợ cũ vì đi xe cũ, tôi không ngờ vài câu nói lại khiến mình muối mặt

Tâm sự 56 phút trước
Đưa nhân tình đi sinh, chồng phản bội tái mặt khi bác sĩ đỡ đẻ tiết lộ điểm đặc biệt của đứa bé

Đưa nhân tình đi sinh, chồng phản bội tái mặt khi bác sĩ đỡ đẻ tiết lộ điểm đặc biệt của đứa bé

Tâm sự 56 phút trước
Nằng nặc lấy vàng cưới của con dâu, mẹ chồng vài ngày sau phải muối mặt đem trả

Nằng nặc lấy vàng cưới của con dâu, mẹ chồng vài ngày sau phải muối mặt đem trả

Tâm sự 57 phút trước
Mẹ chồng nhất quyết lấy vàng cưới của con dâu, vài ngày sau phải đích thân mang trả

Mẹ chồng nhất quyết lấy vàng cưới của con dâu, vài ngày sau phải đích thân mang trả

Tâm sự 59 phút trước
Chồng mất hơn một tháng, tôi bất ngờ nhận căn hộ tiền tỷ, đến khi biết lý do thì bật khóc

Chồng mất hơn một tháng, tôi bất ngờ nhận căn hộ tiền tỷ, đến khi biết lý do thì bật khóc

Tâm sự 1 giờ 1 phút trước
Chê người yêu nghèo, cô gái bỏ đi sau buổi họp lớp, 6 năm sau chỉ biết ôm mặt khóc

Chê người yêu nghèo, cô gái bỏ đi sau buổi họp lớp, 6 năm sau chỉ biết ôm mặt khóc

Tâm sự 1 giờ 3 phút trước
Vợ đang ở cữ, chồng viện cớ sang nhà hàng xóm rồi lén làm một việc khiến vợ chết lặng

Vợ đang ở cữ, chồng viện cớ sang nhà hàng xóm rồi lén làm một việc khiến vợ chết lặng

Tâm sự 1 giờ 3 phút trước
Nửa đêm nghe tiếng lục đục, dâu trẻ vác gậy xuống bếp rồi nghẹn ngào trước cảnh tượng bất ngờ

Nửa đêm nghe tiếng lục đục, dâu trẻ vác gậy xuống bếp rồi nghẹn ngào trước cảnh tượng bất ngờ

Tâm sự 1 giờ 4 phút trước
Thấy người yêu đi xe máy cũ đến họp lớp, cô gái xấu hổ đòi chia tay, 6 năm sau mới hối hận

Thấy người yêu đi xe máy cũ đến họp lớp, cô gái xấu hổ đòi chia tay, 6 năm sau mới hối hận

Tâm sự 1 giờ 5 phút trước
Sau tang chồng hơn một tháng, tôi được nhận căn hộ tiền tỷ nhưng sự thật khiến tôi bật khóc

Sau tang chồng hơn một tháng, tôi được nhận căn hộ tiền tỷ nhưng sự thật khiến tôi bật khóc

Tâm sự 1 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt