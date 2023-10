Phát hiện 230kg thịt lợn có dấu hiệu phân hủy đang trên đường đi tiêu thụ

Cục QLTT tỉnh Hưng Yên vừa thu giữ hơn 200kg thịt lợn có màu sắc tím tái, có biểu hiện tích bệnh truyền nhiễm, bốc mùi hôi thối đang chuẩn bị được tiêu thụ.

Dẫn tin từ Báo Sức khỏe & Đời sống, triển khai Tháng hành động vì An toàn thực phẩm năm 2023, Đội Quản lý thị trường số 4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên phối hợp với Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Hưng Yên, Công an Thị xã Mỹ Hào và Trạm Thú y thị xã Mỹ Hào phát hiện, ngăn chặn kịp thời 230kg thịt lợn bốc mùi hôi thối đang trên đường đi tiêu thụ.

Thông tin từ Tổng cục Quản lý thị trường cho biết, đoàn kiểm tra liên ngành gồm: Đội QLTT số 4 và Đội 3 – Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường – Công an tỉnh Hưng Yên; Công an thị xã Mỹ Hào và Trạm thú y thị xã Mỹ Hào, đã tiến hành khám phương tiện ô tô BKS 89C-249.65 do bà N.T.T (có địa chỉ: Xã Cẩm Xá, Thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) điều khiển.

Lực lượng chức năng đã ngăn chặn kịp thời 230kg thịt lợn bốc mùi hôi thối đang trên đường đi tiêu thụ - Ảnh: Báo Sức khỏe & Đời sống

Theo thông tin từ Báo Bảo vệ Pháp luật, tại thời điểm khám phát hiện trên xe ô tô có vận chuyển thịt lợn tươi sống có trọng lượng 230kg, bà N.T.T không xuất trình được bất cứ hóa đơn, giấy tờ gì liên quan đến số hàng hóa mà bà chở trên xe.

Cán bộ của trạm thú y thị xã Mỹ Hào đã tiến hành kiểm tra ghi nhận tình trạng thú y của lô hàng hóa sản phẩm động vật nói trên.

Kết quả cơ quan thú y kết luận, toàn bộ số thịt lợn vận chuyển trên xe có màu sắc tím tái, có nốt xuất huyết trên da biểu hiện tích bệnh truyền nhiễm, đang bốc mùi hôi thối và đang trong quá trình phân huỷ.

Chủ lô hàng không xuất trình được hoá đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng hoá trên.

Đoàn kiểm tra đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ hàng là bà N.T.T với số tiền phạt là 10 triệu đồng và buộc tiêu huỷ toàn bộ hàng hoá vi phạm có trị giá là 2,3 triệu đồng đối với hành vi vi phạm hành chính vận chuyện sản phẩm động vật không đảm bảo yêu cầu vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm để kinh doanh theo quy định.

