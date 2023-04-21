Phát hiện xe khách chở nhiều 'hàng nóng' và còng số 8

Xã hội 21/04/2023 11:34

Khi đang thực hiện nhiệm vụ kiểm tra vi phạm giao thông, CSGT Công an huyện Quan Sơn (Thanh Hóa) phát hiện nhiều 'hàng nóng' trên một xe ô tô chở khách 16 chỗ.

Theo thông tin từ Báo Người Lao Động, ngày 21/4, tin từ Công an huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết đang điều tra, làm rõ để xử lý tài xế ôtô tàng trữ nhiều "hàng nóng".

Trước đó, vào khoảng 18 giờ ngày 20/4, khi tổ CSGT Công an huyện Quan Sơn đang làm nhiệm vụ tại Km141+100 Quốc lộ 217 thuộc địa phận khu phố 5, thị trấn Sơn Lư, huyện Quan Sơn đã phát hiện xe ôtô chở khách hợp đồng (loại xe 16 chỗ) mang BKS 35B-007.11 do tài xế Nguyễn Văn Kỳ (SN 1992; ngụ thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước) điều khiển vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Phát hiện xe khách chở nhiều 'hàng nóng' và còng số 8 - Ảnh 1
Tài xế cùng số hàng nóng được phát hiện - Ảnh: Báo Công Lý

Dẫn tin từ Báo Công Lý, qua kiểm tra, Tổ tuần tra kiểm soát phát hiện và lập biên bản đối với các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông: Điều khiển xe không có giấy phép lái xe; Điều khiển xe có phù hiệu vận tải nhưng đã hết giá trị sử dụng; Điều khiển xe không có giấy chứng nhận đăng ký xe; Điều khiển xe có tem kiểm định nhưng đã hết hạn sử dụng từ 01 tháng trở lên. Tổng mức phạt tiền về các hành vi trên là 45 triệu đồng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, quan sát nhanh qua kính chắn gió phía trước, Tổ tuần tra kiểm soát phát hiện trên táp-lô kính chắn gió phía trước có 1 thanh kiếm.

Tổ tuần tra đã báo cáo lãnh đạo đơn vị mời Công an thị trấn Sơn Lư, huyện Quan Sơn phối hợp, tiến hành kiểm tra hành chính xe ô tô trên. Sau khi kiểm tra, Tổ tuần tra kiểm soát phát hiện thêm trên xe có 2 mã tấu, 4 thanh kiếm, 1 dao găm và 1 còng số 8.

Tổ tuần tra kiểm soát đã lập biên bản sự việc, biên bản tạm giữ và niêm phong các tang vật, phương tiện vi phạm nêu trên, đồng thời đưa đối tượng Nguyễn Văn Kỳ về trụ sở Công an thị trấn Sơn Lư để tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý đúng quy định của pháp luật.

Hiện vụ việc đang được điều tra, lãm rõ.

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