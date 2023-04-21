Hà Nội: 2 nữ sinh trong vụ đánh hội đồng là bạn thân

Xã hội 21/04/2023 10:31

Nguyên nhân xảy ra vụ đánh hội đồng do các nữ sinh phát sinh mâu thuẫn trong sinh hoạt, học tập. Trước đó, các nữ sinh này từng chơi thân với nhau.

Theo thông tin từ VOV, ngay khi xảy ra vụ việc, Phòng GD-ĐT và nhà trường đã yêu cầu các em học sinh liên quan viết bản tường trình, đồng thời thăm hỏi. 

Theo lời khai của học sinh, 2 em T. và C. chơi thân với nhau nhưng có mâu thuẫn dẫn đến vụ việc trên. 3 học sinh bị đình chỉ học 3 ngày và hiện đã đi học trở lại. Riêng em C. hiện vẫn đang nghỉ học. Giáo viên chủ nhiệm mới đây đã đến thăm hỏi và động viên em đi học lại để chuẩn bị cho kỳ kiểm tra cuối kỳ sắp tới.

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Những học sinh thực hiện bạo lực là bạn thân của nhau, do mâu thuẫn nên xảy ra vụ việc - Ảnh: VOV

Dẫn tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, trước đó, ngày 2/4, một số học sinh trường Cao đẳng Việt - Hàn, trường THCS Xuân Nộn và một số em học sinh khác đến nhà em G.T.C. (học sinh lớp 8A2, trường THCS Xuân Nộn) để gọi em C. ra ngoài nói chuyện.

Sau đó, nhóm học sinh xảy ra đánh nhau và quay clip đưa lên nhóm. Sự việc diễn ra tại khu vực ngoài nhà trường, trong ngày nghỉ.

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Hiện cơ quan công an đã tiến hành giám định thương tích ban đầu của em C. - Ảnh: Sức khỏe và Đời sống

Quá trình điều tra ban đầu, xác định 4 học sinh tham gia đánh hội đồng em G.T.C. gồm: Nguyễn Thanh T. (lớp 8A2 trường THCS Xuân Nộn), Tô Lưu Hà L. (trường THCS Xuân Nộn, đang nghỉ học điều trị bệnh trầm cảm), Nguyễn Bảo N. và Nguyễn Thị Thanh H. (SN 2007) cùng là học sinh trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc).

Hai học sinh quay video vụ việc gồm Đỗ Thanh P. và Đỗ Thị Y. (lớp 8A3, trường THCS Xuân Nộn). Nguyên nhân xảy ra vụ đánh nhau do các nữ sinh này mâu thuẫn phát sinh trong sinh hoạt, học tập.

Công an huyện Đông Anh đã phối hợp Công an xã Xuân Nộn xác minh vụ việc, đồng thời giám định thương tích ban đầu của em C.

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Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) đang phối hợp Công an xã Xuân Nộn xác minh vụ việc trên, đồng thời giám định thương tích ban đầu của em C.

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