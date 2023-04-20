Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) đang phối hợp Công an xã Xuân Nộn xác minh vụ việc trên, đồng thời giám định thương tích ban đầu của em C.

Theo thông tin từ Báo Tin tức, chiều 20/4, đại diện Công an huyện Đông Anh (TP Hà Nội) xác nhận thông tin về việc đưa em học sinh G.T.C (học sinh lớp 8A2 trường THCS Xuân Nộn) đi giám định thương tích sau vụ bị một số em học sinh khác đánh hội đồng. Trước đó vào chiều cùng ngày, UBND huyện Đông Anh cũng đã có thông tin ban đầu về vụ việc. Theo đó, vào ngày 2/4, một số học sinh trường Cao đẳng Việt - Hàn, trường THCS Xuân Nộn và một số em học sinh khác đến nhà em G.T.C. và yêu cầu em này ra ngoài nói chuyện. Sau đó nhóm học sinh trên đã có hành vi đánh em C. và quay clip. Sự việc diễn ra tại khu vực ngoài nhà trường, trong ngày nghỉ.

Nữ sinh G.T.C đang được giám định thương tích - Ảnh: Báo Tin tức Dẫn tin từ VTC News, theo tài liệu xác minh ban đầu, xác định được 4 học sinh tham gia đánh em C. gồm: Nguyễn Thanh T. (lớp 8A2 trường THCS Xuân Nộn), Tô Lưu Hà L. (trường THCS Xuân Nộn, đang nghỉ học điều trị bệnh trầm cảm), Nguyễn Bảo N. và Nguyễn Thị Thanh H. (SN 2007) cùng là học sinh trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc). Hai học sinh quay video vụ việc gồm Đỗ Thanh P. và Đỗ Thị Y. (lớp 8A3, trường THCS Xuân Nộn). Nguyên nhân do các nữ sinh này mâu thuẫn phát sinh trong sinh hoạt, học tập.

Gia đình nạn nhân đã gửi đơn tố giác với Công an xã Xuân Nộn, đồng thời gửi đơn kiến nghị tới Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đông Anh. Nữ sinh bị đánh hội đồng phải nhập viện điều trị - Ảnh: VTC News Ngay sau khi vụ việc xảy ra, nhà trường đã mời 5 phụ huynh của các em học sinh đến trường để làm rõ sự việc, đồng thời quyết định định chỉ học tập đối với 3 em T., P., Y. để giáo dục và ngăn chặn. UBND huyện Đông Anh chỉ đạo Phòng GD&ĐT phối hợp với Công an huyện, UBND xã Xuân Nộn làm việc với Ban Giám hiệu trường THCS Xuân Nộn và một số cá nhân có liên quan để xác minh làm rõ vụ việc. Công an huyện Đông Anh phối hợp Công an xã Xuân Nộn xác minh vụ việc, đồng thời giám định thương tích ban đầu của em C. UBND huyện Đông Anh nhận định, vụ việc trên mang tính chất bạo lực học đường.

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