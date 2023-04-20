Ngay sau đó, trên mạng xã hội xuất hiện bài viết của một tài khoản Facebook tự nhận là người thân của nữ sinh N.T.Y.N. đăng tải thông tin với nội dung ‘gia đình mất con, chúng tôi mất cháu. Đứa trẻ mạnh mẽ, ngoan ngoãn, xinh đẹp biết bao nhiêu… cuối cùng lại bị tổn thương bởi xã hội và chính xác là bạo lực học đường ’.

Dẫn thông tin từ báo An Ninh Thủ Đô, mới đây, em N.T.Y.N (SN 2007, học sinh lớp 10A15, Trường THPT Chuyên Đại học Vinh) đã tự tử tại nhà riêng.

Đáng buồn, sự việc đau lòng trên không phải chuyện hiếm gặp. Bạo lực học đường đã xảy ra từ nhiều năm nay, là tình trạng đáng báo động trong trường học. Có không ít nạn nhân đang ngồi trên ghế nhà trường đã phải tự vẫn vì bị bạo lực học đường.

Người đăng tải bài viết cho biết, nữ sinh N học lực tốt nhưng bỗng dưng bỏ học, nói với mẹ 'con sợ đi học, sợ đến trường. Người mẹ tìm hiểu mới biết con là nạn nhân của bạo lực học đường. Hiện tại, Công an tỉnh Nghệ An và Công an TP Vinh đã làm việc với Trường THPT Chuyên Đại học Vinh để làm rõ sự việc trên.

Hiện Công an tỉnh Nghệ An và Công an TP Vinh đã làm việc với Trường THPT Chuyên Đại học Vinh để làm rõ sự việc - Ảnh: Báo An Ninh Thủ Đô

Bạo lực học đường đã trở thành vấn nạn trong các nhà trường, có ảnh hưởng nghiêm trọng đến thể chất, tinh thần, danh dự của nhà giáo và học sinh. Không ít trẻ đã bị bạn cùng lớp, cùng trường đánh hội đồng, bị cắt tóc, xé áo ngay giữa đường rồi bị quay clip đăng lên mạng để làm nhục.

Về chế tài xử lý đối với hành vi này, Khoản 5 Điều 2 Nghị định 80/2017/NĐ-CP nêu rõ, bạo lực học đường là việc thực hiện các hành vi lăng mạ, xúc phạm, hành hạ, ngược đãi, cô lập, xua đuổi, đánh đập, xâm hại thân thể, sức khỏe người học…

Theo BLHS 2015, hành vi lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người học được xác định là hành vi làm nhục người khác. Điều 155 quy định, người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10-30 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm.

Phạm tội gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên hoặc làm nạn nhân tự sát thì bị phạt tù từ 2-5 năm.

N vừa đón sinh nhật tuổi 17 vào hồi tháng 3/2023 vừa qua - Ảnh: Báo Gia đình và Xã hội

Bạo lực học đường có thể diễn ra giữa các đối tượng khác nhau như học sinh với học sinh, thầy cô với học sinh,… Song, bạo lực học đường diễn ra giữa các học sinh với nhau chiếm đa số, trong đó gồm cả những học sinh chưa thành niên (dưới 18 tuổi).

Theo Điều 12 BLHS 2015, người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm về mọi tội phạm. Người từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng. Trong đó, với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá 3/4 mức phạt tù điều luật quy định; Người từ đủ 14 -dưới 16 tuổi, mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá 1/2 mức phạt tù điều luật quy định.

Theo thông tin từ báo Gia đình và Xã hội, trước khi quyên sinh, N có nhắn tin, trò chuyện với mẹ, em nhiều lần tâm sự "chán, không muốn đi học nữa".

Những tin nhắn mà nữ sinh N nhắn cho mẹ - Ảnh: Báo Gia đình và Xã hội

Sau khi phát hiện sự việc, phụ huynh em N đã 2 lần lên gặp Ban Giám hiệu nhà trường để phản ánh việc con gái bị bạo lực học đường, bị cô lập, đồng thời xin chuyển lớp cho con gái.

Gần đây nữ sinh này còn bị nhóm học sinh kia rủ nhau chặn đường để đánh. Người mẹ đã phải đến tận trường đón con gái nên chưa có việc gì xảy ra. Sau vụ việc lần đó, phụ huynh nữ sinh này đã điện thoại phản ánh trực tiếp cho cô giáo chủ nhiệm...

Được ít buổi, cô giáo cho N ngồi một chỗ khác, tách với nhóm bạn kia nên em cảm thấy bình thường. Tuy nhiên, đến tiết cô chủ nhiệm lại sắp xếp N và các em đang bị cô lập đến ngồi chung với nhóm bạn kia. "Học răng nổi. Con rành buồn ạ", N nhắn tin tâm sự với mẹ. Kèm theo dòng tin nhắn, N còn tự chụp bức ảnh em đang khóc để gửi cho mẹ.

Do áp lực đến tối 15/4, nhân lúc bố mẹ vắng nhà, nữ sinh này đã mua dây thừng rồi vào phòng, khóa kín cửa và treo cổ tự tử.