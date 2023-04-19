Theo lời bà V., N. là học sinh giỏi trong năm học qua. Học kỳ 1 cả khóa có 15 lớp, chỉ có 13 bạn được học bổng, trong đó có N. Kể từ đó các bạn làm căng đến mức em N. sống không được, đi học cũng không yên.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, khi nhắc đến sự việc của em N.T.Y.N (SN 2007, học sinh lớp 10A15, Trường THPT Chuyên Đại học Vinh), bà P.T.T.V (mẹ em N.) khóc ngất: “Đau lòng quá. Tôi không ngờ sự việc lại nghiêm trọng, nặng nề đến mức như thế. Tôi đã mất con thật rồi!”. Bà V. cho biết, N. là chị cả trong nhà có 3 chị em. Tuy không học nổi trội nhất lớp nhưng năm học qua, N. cũng là học sinh giỏi. Học kỳ 1 cả khóa có 15 lớp, chỉ có 13 bạn được học bổng, trong đó có N. Kể từ đó các bạn làm căng đến mức em N. sống không được, đi học cũng không yên.



Em N. bị nhóm học sinh kia rủ nhau nhiều lần chặn đường để đánh - Ảnh: VietNamNet Theo bà V., bà đã hai lần lên gặp ban giám hiệu nhà trường để phản ánh việc con gái bị bạo lực học đường, bị cô lập, đồng thời xin chuyển lớp cho con gái. Trong đó, có một lần bà gặp được trực tiếp thầy hiệu trưởng. Lúc ấy, thầy hiệu trưởng không nhất trí cho N. chuyển lớp và nói gia đình phải nhìn nhận lại tại sao em N. lại không thích nghi với các bạn. Thầy cũng hứa sẽ chấn chỉnh lại lớp, xem xét nếu kết quả học tập kỳ 1 của N. tốt. Vị phụ huynh này cũng chia sẻ, ở lớp, em N. bị tẩy chay, bị tách ra khỏi nhóm bạn do không bỏ tiết, không tham gia đi chơi với nhóm này. Bà V. còn cung cấp nhiều tin nhắn trò chuyện giữa hai mẹ con trước khi em N. tự vẫn. Theo đó, trong những lần trò chuyện với mẹ, em N. nhiều lần tâm sự là chán và không muốn đi học nữa.

Cũng theo bà V., gần đây con gái bà còn bị nhóm học sinh kia rủ nhau chặn đường để đánh. Bà đã phải đến tận trường đón con gái sau mỗi buổi tan trường. “N. bị chặn đánh rất nhiều lần nhưng con giấu. Nhiều lần tôi đã phải đến tận trường đón. Trường THPT chuyên Đại học Vinh, cũng là nơi nữ sinh N. theo học - Ảnh: Báo Tiền Phong Trước đó, theo thông tin từ VietNamNet, vào ngày 15/4, em N.T.Y.N (SN 2007, học sinh lớp 10A15, Trường THPT Chuyên Đại học Vinh) đã tự tử tại nhà riêng. Ngay sau đó, trên mạng xã hội xuất hiện bài viết của một tài khoản Facebook tự nhận là người thân của nữ sinh N.T.Y.N. đăng tải thông tin với nội dung: "Gia đình mất con, chúng tôi mất cháu. Thương tiếc bao nhiêu công lao dưỡng dục chăm bẵm. Đứa trẻ mạnh mẽ, ngoan ngoãn, xinh đẹp biết bao nhiêu, làm hết việc nhà cho mẹ, thương yêu các em và lấy chăm sóc gia đình làm niềm vui… Cuối cùng lại bị tổn thương bởi xã hội và chính xác là bạo lực học đường". Người đăng tải bài viết cho biết, nữ sinh N. học lực tốt nhưng bỗng dưng bỏ học, nói với mẹ "con sợ đi học, sợ đến trường". Khi người mẹ tìm hiểu mới biết con là nạn nhân của bạo lực học đường.

Thông tin MỚI trong vụ nữ sinh trường chuyên ĐH Vinh tự tử: Mẹ cùng con lên trường xin chuyển lớp nhưng không được đồng ý? Mẹ của nữ sinh N.T.Y.N. (học sinh lớp 10A15 trường THPT Chuyên Đại học Vinh) từng cùng con gái lên gặp hiệu trưởng để xin chuyển lớp cho con nhưng không được đồng ý.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/me-cua-nu-sinh-lop-10-truong-chuyen-h-vinh-tu-tu-au-long-qua-toi-mat-con-that-roi-573918.html