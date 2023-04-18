Sau khi nắm được thông tin, Bộ GD-ĐT thông tin, đã ngay lập tức liên hệ tới Sở GD-ĐT Nghệ An, Trường ĐH Vinh và Trường THPT Chuyên ĐH Vinh để yêu cầu sớm điều tra, làm rõ sự việc. Bên cạnh đó, Vụ cũng yêu cầu các đơn vị liên quan có biện pháp ổn định tinh thần, tránh những diễn biến, ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý học sinh.

Theo thông tin từ VietNamNet, vào ngày 18/4, ông Trần Văn Đạt, Quyền Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên (Bộ GD-ĐT) cho biết, Bộ đã có những chỉ đạo bước đầu liên quan vụ nữ sinh Trường THPT Chuyên ĐH Vinh (Nghệ An) tự tử nghi do bạo lực học đường .

Bên cạnh đó, Trường ĐH Vinh cũng như Trường THPT Chuyên ĐH Vinh đã có báo cáo về thông tin nữ sinh lớp 10 tự vẫn.

Ông Đạt cho hay theo báo cáo từ phía nhà trường, em N.T.Y.N không phải là nhân vật bị bạo lực trong đoạn clip được lan truyền trên mạng cùng khoảng thời gian.

Trường THPT chuyên Đại học Vinh, Nghệ An - Ảnh: VietNamNet

Trước đó, theo thông tin từ VTC News, vào ngày 16/4, mạng xã hội xôn xao thông tin nữ sinh trường THPT chuyên Đại học Vinh tự tử do bạo lực học đường. Nữ sinh vốn học giỏi nhất nhì lớp, nhưng bất ngờ bỏ học và từng nói với mẹ 'con sợ đi học, con sợ đến trường'. Sau đó, khi mẹ tìm hiểu ra mới biết con bị đánh, bị ngược đãi và bị áp đảo tâm lý.

Lo lắng, người mẹ đến trường xin cho con chuyển lớp, tìm cô chủ nhiệm để nhờ can thiệp. Nhà trường không đồng ý cho nữ sinh chuyển lớp mà hứa sẽ xử lý nghiêm vụ việc. Tuy nhiên, không thể chịu nổi áp lực ấy, nữ sinh chọn cách giải quyết tiêu cực là tự tử.

Ngay sau khi có thông tin trên, Trường ĐH Vinh đã làm việc với Ban giám hiệu Trường THPT Chuyên, trợ lý quản lý học sinh, giáo viên chủ nhiệm và đại diện học sinh lớp 10A15 để nghe báo cáo sự việc. Qua thông tin ban đầu, nhà trường báo cáo sự việc em N.T.Y.N - học sinh lớp 10A15, Trường THPT Chuyên ĐH Vinh mất tại nhà riêng ở Phường Trung Đô, TP Vinh là có thật.

Tuy nhiên, về đoạn clip học sinh đánh nhau lan truyền trên mạng xã hội cùng thời gian trên, giáo viên chủ nhiệm và các học sinh đại diện của lớp 10A15 khẳng định nữ sinh bị đánh trong clip không phải là em N.T.Y.N. Những người tham gia đánh cũng không phải là học sinh của Trường THPT Chuyên ĐH Vinh.

Ông Đạt cho biết, hiện, Trường ĐH Vinh và Trường THPT Chuyên ĐH Vinh đang phối hợp với các cơ quan chức năng và các bên liên quan (gia đình học sinh, giáo viên chủ nhiệm, các học sinh trong lớp...) để làm rõ nguyên nhân sự việc.