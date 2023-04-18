Nhà trường nói gì về clip nữ sinh trường chuyên ĐH Vinh bị nhóm 'đàn chị' đánh hội đồng?

Xã hội 18/04/2023 09:39

Gần đây, mạng xã hội xôn xao clip quay cảnh một nữ sinh mặc đồ đồng phục trường học bị nhóm người đánh. Clip gần 2 phút quay cảnh nữ sinh này bị các cô gái dồn đến chân tường rồi lăng mạ với lời lẽ tục tĩu.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vào ngày 17/4, mạng xã hội xôn xao clip quay cảnh một nữ sinh mặc đồ đồng phục trường học bị nhóm người đánh. Clip gần 2 phút quay cảnh nữ sinh này bị các cô gái dồn đến chân tường rồi lăng mạ với lời lẽ tục tĩu.

Chưa dừng lại ở đó, nữ sinh này bị đánh hội đồng ngã xuống đất nhưng vẫn chưa được buông tha. Có hai cô gái liên tiếp dùng tay, chân tấn công vào người nữ sinh. Nữ sinh đứng lên phản kháng thì bị đánh tiếp. Một số người chứng kiến nhưng không dám vào can ngăn. 

Có người ở Nghệ An, Hà Tĩnh nghi ngờ nạn nhân trong clip là nữ sinh lớp 10A15 (Trường THPT Chuyên Đại học Vinh) - tử vong trong tư thế treo cổ vào đêm 15/4.

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Nữ sinh bị hai cô gái đánh ngã xuống sân - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Trước sự việc này, theo thông tin từ báo Phụ nữ Việt Nam, ông Nguyễn Hồng Soa, Trưởng Phòng Công tác Chính trị Học sinh - Sinh viên (Trường THPT Chuyên - Đại học Vinh), khẳng định sau khi xuất hiện clip đánh nhau đã tiến hành xác minh. Bước đầu, nhà trường xác định sự việc không xảy ra trong khuôn viên của Trường ĐH Vinh. Các em học sinh bị đánh không phải là học sinh của trường. Những em xuất hiện trong clip cũng không phải là học sinh Trường THPT Chuyên, Đại học Vinh.

Ngoài ra, ông Phạm Xuân Chung - Hiệu trưởng Trường THPT chuyên - Đại học Vinh cho biết thêm, Ban giám hiệu nhà trường cũng như giáo viên, học sinh của lớp đã đến chia buồn, động viên gia đình của nữ sinh. Đồng thời, nhà trường cũng đang làm rõ các thông tin trên mạng về việc nữ sinh này tự tử do bị bạo hành học đường.

Nhà trường nói gì về clip nữ sinh trường chuyên ĐH Vinh bị nhóm 'đàn chị' đánh hội đồng? - Ảnh 2
Đại diện nhà trường thông báo về vụ việc của nữ sinh tử tự nghi bị bạo lực học đường - Ảnh: Báo Phụ nữ Việt Nam
Nhà trường nói gì về clip nữ sinh trường chuyên ĐH Vinh bị nhóm 'đàn chị' đánh hội đồng? - Ảnh 3
Em N.T.Y.N. (SN 2007, học sinh lớp 10A15, Trường THPT chuyên Đại học Vinh, thuộc Đại học Vinh) đã tự tử vào tối 15/4 tại nhà riêng - Ảnh: VTV News

Theo cơ quan chức năng, đồng phục nữ sinh là nạn nhân trong clip là của Trường THPT Lê Viết Thuật (TP Vinh, Nghệ An), khung cảnh quay trong clip nghi ở khu vực để xe của ngôi trường này.

Chiều 17/4, ông Hoàng Minh Lương, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Viết Thuật, cho biết qua tìm hiểu ban đầu, nạn nhân trong clip nêu trên là học sinh lớp 10 của trường.

Theo Hiệu trưởng Trường THPT Lê Viết Thuật, vụ việc xảy ra từ đầu năm học vừa qua nhưng khi có thông tin một nữ sinh lớp 10 ở TP Vinh treo cổ tự vẫn vì nghi bị bạo lực học đường thì có người đã lan truyền video này ra.

Ban Giám hiệu Trường THPT Lê Viết Thuật đã đề nghị công an vào cuộc làm rõ để bảo vệ nữ sinh của trường, nạn nhân trong clip.

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Vụ việc về nữ sinh N.T.Y.N. (SN 2007, học sinh lớp 10A15, Trường THPT chuyên Đại học Vinh, thuộc Đại học Vinh) đã tự tử vào tối 15/4 tại nhà riêng, nghi bị bạo lực học đường đã khiến nhiều người không khỏi phẫn nộ và thương xót.

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