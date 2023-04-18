Xôn xao thông tin nữ sinh xinh đẹp, học giỏi trường chuyên tự tử nghi do bạo lực học đường

Xã hội 18/04/2023 07:26

Ngày xảy ra sự việc, mẹ nữ sinh vắng nhà, còn bố đi công tác xa. Được biết, ở lớp em N. học giỏi.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, một tài khoản Facebook tự nhận là người thân của nữ sinh N.T.Y.N. đăng tải bài viết với nội dung: "Gia đình mất con, chúng tôi mất cháu. Thương tiếc bao nhiêu công lao dưỡng dục chăm bẵm. Đứa trẻ mạnh mẽ, ngoan ngoãn, xinh đẹp biết bao nhiêu, làm hết việc nhà cho mẹ, thương yêu các em và lấy chăm sóc gia đình làm niềm vui… Cuối cùng lại bị tổn thương bởi xã hội và chính xác là bạo lực học đường".

Theo nội dung đăng tải, nữ sinh N.T.Y.N. hiện đang là học sinh lớp 10 ở trường THPT chuyên Đại học Vinh. Nữ sinh N.T.Y.N. có học lực giỏi, nhưng bỗng dưng bỏ học, nói với mẹ "con sợ đi học, sợ đến trường". Khi mẹ tìm hiểu thì biết con bị đánh, bị ngược đãi và bị áp đảo tâm lý.

Vì thế, người mẹ đã tìm đến trường để xin chuyển lớp cho con, tìm đến cô chủ nhiệm để xin được can thiệp. Trường không cho chuyển lớp nhưng hứa sẽ tìm hiểu và xử lý nghiêm.

Người mẹ tạm yên tâm nhà trường và cá nhân con sẽ tự xử lý được vấn đề. Người mẹ vẫn cố gắng đón đưa con đi học để tránh con bị bắt nạt, động viên con hàng ngày.

Tuy nhiên, theo thông tin chia sẻ trên mạng xã hội, khi bố mẹ vắng nhà, nữ sinh N. đã dại dột quyên sinh.

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Trường THPT chuyên Đai học Vinh, nơi em N. theo học. Ảnh Người lao động

Liên quan đến vụ việc này, theo Báo Pháp Luật, ông Nguyễn Hồng Soa - Trưởng Phòng công tác chính trị học sinh, sinh viên (ĐH Vinh) cho biết, ngày 15/4, nhà trường nhận được thông tin từ gia đình nữ sinh học sinh lớp 10A15 hệ chất lượng cao tự tử tại nhà riêng.

Phía nhà trường đã cử đại diện Ban giám hiệu cùng các phòng ban liên quan, thầy, cô giáo trực tiếp đến gia đình thăm viếng, chia sẻ, tìm hiểu sự việc. Đồng thời, nhà trường đang làm việc với các bên liên quan như giáo viên chủ nhiệm, các em học sinh trong lớp cùng các đơn vị khác để làm rõ thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc “nữ sinh này bị bạo lực học đường dẫn đến việc làm dại dột”.

Nhà trường đã mời giáo viên chủ nhiệm cùng 5 học sinh là đại diện của lớp 10A15 xem kỹ clip và xác nhận, clip không phải diễn ra trong khuôn viên trường chuyên. Thứ hai, học sinh bị đánh không phải là nữ sinh vừa qua đời. Thứ ba, những em học sinh xuất hiện trong clip không phải là học sinh lớp 10A15 của Trường THPT chuyên ĐH Vinh

Về thông tin trước đó gia đình xin chuyển lớp cho con, thầy Phạm Xuân Chung, Hiệu trường Trường THPT chuyên ĐH Vinh cho biết, trước đó vào khoảng giữa học kỳ 1, nữ sinh trên có lên gặp thầy để xin chuyển sang một lớp khác cùng khối xã hội với lý do muốn sang lớp cô giáo này chủ nhiệm để học.

Tuy nhiên, với khối 10 năm nay, việc chuyển lớp không thể thực hiện ngay. Lý do thực hiện chương trình mới, mỗi lớp ngoài các môn bắt buộc còn có các môn lựa chọn do học sinh đăng ký và không giống nhau giữa các lớp. Bên cạnh đó, Thông tư hướng dẫn của Bộ GD&ĐT cũng quy định giải quyết các trường hợp xin chuyển lớp sau khi hoàn thành năm học để đảm bảo trong công tác kiểm tra, đánh giá, trừ trường hợp đặc biệt.

Chia sẻ trên báo Pháp Luật, giáo viên chủ nhiệm của nữ sinh, cô giáo Đặng Việt Hà thông tin, lớp có 27 em học sinh thì nữ sinh trên rất hòa đồng với các bạn. Tuy nhiên, từ đầu tháng 11/2022, thì một nhóm bạn và nữ sinh không còn chơi với nhau nữa. Cô tìm hiểu thì các bạn đều thông tin là “không hợp nhau”.

Cũng theo cô Hà, thời gian qua nữ sinh trên nghỉ học rất nhiều với các lý do sức khỏe, đau ốm... Thời gian trước khi sự việc xảy ra, em tiếp tục nghỉ học, cô giáo đã gọi điện thoại cho phụ huynh thì biết được có một số lần nữ sinh tự lấy máy mẹ để nhắn cho cô xin nghỉ học vì “không muốn đến lớp học nữa”.

Hiện, nhà trường đang tích cực làm việc với các cơ quan chức năng, Trường THPT chuyên, giáo viên chủ nhiệm, học sinh… để làm rõ sự thật khách quan nhất về sự việc.

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Từ khóa:   Trường THPT chuyên Trường THPT chuyên ĐH Vinh bạo lực học đường

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