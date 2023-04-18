Lo lắng cho con, người mẹ đã đến trường xin cho con chuyển lớp, tìm cô chủ nhiệm để nhờ can thiệp. Phía nhà trường không đồng ý cho nữ sinh chuyển lớp nhưng hứa sẽ xử lý nghiêm vụ việc khiến người mẹ cũng phần nào yên tâm, tiếp tục cho con theo học. Tuy nhiên, theo người mẹ, nữ sinh vẫn phải đối mặt với việc bị bắt nạt kéo dài hàng tháng trời. Khi không thể chịu nổi áp lực ấy, nữ sinh đã chọn cách giải quyết tiêu cực, đó là tự tử. Nữ sinh ra đi ở tuổi 17 khiến gia đình đau xót vô cùng.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, cư dân mạng xôn xao trước thông tin một nữ sinh lớp 10 ở Nghệ An đã tự tử vì bị bạo lực học đường kéo dài. Theo nội dung bài viết, nữ sinh vốn học giỏi nhất nhì lớp, thế nhưng, bạn đã bất ngờ bỏ học và từng nói với mẹ "con sợ đi học, con sợ đến trường". Sau đó, khi mẹ cô bạn tìm hiểu ra mới biết bạn nữ sinh này "bị đánh, bị ngược đãi và bị áp đảo tâm lý".

Ngay sau đó, ông Nguyễn Hồng Soa - trưởng phòng công tác chính trị học sinh, sinh viên, Trường đại học Vinh - cho hay tối 15/4 nhà trường nhận được thông tin em N.T.Y.N. - học sinh lớp 10A15 hệ chất lượng cao - tự vẫn tại nhà riêng ở TP Vinh.

"Chết oan uổng ở cái tuổi đẹp nhất của cuộc đời. Con hưởng dương 17 tuổi tròn. Con quá dại dột. Gia đình quá bất ngờ và đau đớn, cái giá phải trả là quá đắt", tài khoản Facebook trên viết. Cũng theo thông tin đăng tải, nữ sinh trong vụ việc là N.T.Y.N, học sinh lớp 10A15, học sinh trường THPT chuyên Đại học Vinh (Nghệ An).

Bài đăng lan truyền trên mạng xã hội - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, cô giáo Đặng Việt Hà, chủ nhiệm lớp 10A15, ở lớp N. là một học sinh ngoan, chấp hành tốt các nội quy của trường. Kết quả học lực kỳ 1 loại Giỏi, hạnh kiểm Tốt. Khoảng cuối học kỳ 1, N. có nhắn tin cho cô hỏi về mẫu đơn xin chuyển lớp. Chia sẻ về thông tin N. bị cả lớp xa lánh, cô Đặng Việt Hà xác nhận trước đó khi vào lớp, N. có chơi thân với một nhóm bạn, một thời gian sau thì các bạn và N. không chơi chung nữa.

Cũng theo cô Hà, có một số nhóm chat riêng trên mạng xã hội của các bạn học sinh này nhưng vì nhóm kín nên cô không biết được câu chuyện và nội tình. Trước ngày 20/11/2022 cô biết tin N. không còn chơi với nhóm bạn trong lớp như thời gian trước. Cô Hà gặp gỡ riêng, tìm hiểu tâm tư các bạn này thì được các bạn trả lời lý do là không hợp nhau.

Thời gian qua N. nghỉ học nhiều. Trong đó có nhiều lần mẹ N. nhắn tin xin nghỉ với nhiều lý do khác nhau, trong đó có lý do đau chân, đau cổ, ốm... Cô Hà đã gọi điện thoại cho phụ huynh thì biết được có một số lần N. tự lấy điện thoại của mẹ nhắn tin cho cô xin nghỉ học. Cô Hà cũng đã gặp N. hỏi thăm về tình hình của cô bạn.

Cô giáo Đặng Việt Hà, chủ nhiệm lớp 10A15 - Ảnh: VietNamNet

Ngoài ra, ông Phạm Xuân Chung - hiệu trưởng Trường THPT chuyên Đại học Vinh - cho hay nhà trường chưa nhận được thông tin em N. và gia đình xin chuyển lớp. Vì em N. học ở lớp hệ chất lượng cao, nên việc chuyển lớp nếu có cũng phải căn cứ theo các quy định của nhà trường. Đồng thời, nhà trường cũng đang xác minh những thông tin trên mạng xã hội đăng, làm rõ các mối quan hệ của em N. và bạn bè trong trường, lớp. Hiện tại, nhà trường đang phối hợp cùng gia đình để lo hậu sự cho em.