Nữ nhân viên ngân hàng kể lại thời khắc bị tên cướp chĩa súng vào người ở Bình Dương

Xã hội 18/04/2023 07:20

Chị Đặng Thị Cẩm Chi, thủ quỹ chi nhánh Ngân hàng Sacombank (huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương) kể lại quá trình cướp ngân hàng của đối tượng Nguyễn Tấn Phát (26 tuổi, quê Bình Phước).

Theo theo thông từ báo Tiền Phong, các nhân viên làm việc tại Chi nhánh Ngân hàng Sacombank (huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương), vào khoảng 11h ngày 17/4, một thanh niên -sau đó được xác định tên là Nguyễn Tấn Phát (26 tuổi, quê Bình Phước) đi bộ vào ngân hàng

Đối tượng đến ngồi ở băng ghế đặt dưới tầng trệt quan sát. Khi ngân hàng chuẩn bị đóng cửa nghỉ trưa, chị Nguyễn Vũ Bích Thảo, Phó phòng giao dịch của ngân hàng đến hỏi Phát cần làm thủ tục gì để nhân viên ngân hàng phục vụ thì đối tượng trả lời rằng đang chờ bạn.

Bảo vệ ngân hàng vừa đóng cửa chính thì Phát bất ngờ lấy khẩu súng giấu trong áo khoác đen và bắn một phát chỉ thiên lên trần nhà khiến những người có mặt trong ngân hàng hoảng loạn. Đối tượng ném ba lô màu đen cho chị Đặng Thị Cẩm Chi (thủ quỹ ngân hàng) và chồm lên quầy giao dịch quát lớn. Bị đối tượng chĩa súng vào người, Chị Cẩm Chi đành phải lấy các cọc tiền từ trong tủ bỏ vào balo của Phát.

Nữ nhân viên ngân hàng kể lại thời khắc bị tên cướp chĩa súng vào người ở Bình Dương - Ảnh 1
Bảo vệ cùng người dân khống chế đối tượng cướp ngân hàng - Ảnh: VietNamNet

Sau khi lấy tiền, Phát chĩa súng về phía anh Lường Huy Phượng (bảo vệ ngân hàng) đang quay lưng về phía Phát, yêu cầu mở cửa. Thấy anh Phượng không thực hiện, đối tượng này nổ súng bắn nhân viên bảo vệ này.

Dù bị thương, anh Phượng quay lại dùng hết sức chống trả, vật lộn với đối tượng. Rất may sau đó 2 khách hàng đến ngân hàng giao dịch là anh Nguyễn Đốc Phong và anh Bùi Nhật Huy và lực lượng Công an huyện Bàu Bàng kịp thời có mặt hỗ trợ anh Phượng và khống chế được đối tượng.

Trong quá trình vật lộn với nhân viên bảo vệ ngân hàng, Phát cũng bị thương ở phần đầu, chảy máu khá nhiều.

Nữ nhân viên ngân hàng kể lại thời khắc bị tên cướp chĩa súng vào người ở Bình Dương - Ảnh 2
Nghi phạm và số tiền bị cướp - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Nhân Dân, ngay khi khống chế nghi can, lực lượng công an thu giữ tang vật gồm 1 khẩu súng dạng ổ xoay; 1 ba lô màu đen, bên trong chứa nhiều cọc tiền có tổng giá trị hơn 700 triệu đồng; 1 túi nilong bên trong có 6 viên đạn.

Tại cơ quan công an, nghi phạm Nguyễn Tấn Phát khai nợ tiền vay của một công ty tài chính 20 triệu đồng. Do không có khả năng trả nợ và bị công ty tài chính dọa giết người thân nên Phát đánh liều đi cướp tiền ngân hàng. Nghĩ là làm, đối tượng lên mạng xã hội đặt mua 1 khẩu súng kiểu Rulo bắn đạn thể thao với giá 5 triệu đồng cùng 20 viên đạn. Phát đi khảo sát các chi nhánh ngân hàng trên quốc lộ 13, đoạn từ TPHCM đến Bình Phước để lựa chọn nơi nào vắng vẻ để thực hiện hành vi cướp giật. Đối tượng chọn Ngân hàng Sacombank (huyện Bàu Bàng, Bình Dương) vì thấy chi nhánh này khá vắng người đến giao dịch.

Đại diện lãnh đạo Công an huyện Bàu Bàng cho biết đã đề xuất Ban giám đốc Công an tỉnh Bình Dương khen thưởng đột xuất cho bảo vệ, nhân viên ngân hàng và quần chúng trực tiếp tham gia khống chế và bắt giữ đối tượng nguy hiểm này.

'Căng não' phút giây khống chế đối tượng dùng súng cướp ngân hàng tại Bình Dương

'Căng não' phút giây khống chế đối tượng dùng súng cướp ngân hàng tại Bình Dương

Vào ngày 17/4, một đối tượng vào Chi nhánh ngân hàng Sacombank nằm trên Quốc lộ 13, thị trấn Lai Uyên bất ngờ rút súng khống chế ngân viên ngân hàng buộc đưa tiền rồi bỏ tiền vào ba lô.

Xem thêm
Từ khóa:   Cướp ngân hàng Bình Dương tin moi tin 24h tin nóng

TIN MỚI NHẤT

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Tâm sự Eva 1 giờ 3 phút trước
Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Tâm sự 2 giờ 3 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Tâm sự gia đình 3 giờ 3 phút trước
Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Tâm sự 3 giờ 3 phút trước
Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Tâm sự 3 giờ 3 phút trước
Tưởng vợ sẽ vui khi nhận đôi khuyên tai, tôi bàng hoàng trước điều em thú nhận

Tưởng vợ sẽ vui khi nhận đôi khuyên tai, tôi bàng hoàng trước điều em thú nhận

Tâm sự 3 giờ 4 phút trước
Đi công tác về mang quà cho vợ, tôi không ngờ em lại quỳ xuống nói ra sự thật

Đi công tác về mang quà cho vợ, tôi không ngờ em lại quỳ xuống nói ra sự thật

Tâm sự 3 giờ 4 phút trước
3 ngày trước đám cưới, cô dâu đọc được một tin nhắn và quyết định hủy hôn ngay lập tức

3 ngày trước đám cưới, cô dâu đọc được một tin nhắn và quyết định hủy hôn ngay lập tức

Tâm sự 3 giờ 4 phút trước
Đọc tin nhắn trước ngày cưới 3 hôm, cô dâu lập tức hủy hôn rồi lên đường cùng người đặc biệt

Đọc tin nhắn trước ngày cưới 3 hôm, cô dâu lập tức hủy hôn rồi lên đường cùng người đặc biệt

Tâm sự 3 giờ 4 phút trước
Nửa đêm chồng bất ngờ đánh thức tôi, tin anh thông báo khiến tôi quyết định ra đi

Nửa đêm chồng bất ngờ đánh thức tôi, tin anh thông báo khiến tôi quyết định ra đi

Tâm sự 3 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt