Chị Đặng Thị Cẩm Chi, thủ quỹ chi nhánh Ngân hàng Sacombank (huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương) kể lại quá trình cướp ngân hàng của đối tượng Nguyễn Tấn Phát (26 tuổi, quê Bình Phước).

Theo theo thông từ báo Tiền Phong, các nhân viên làm việc tại Chi nhánh Ngân hàng Sacombank (huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương), vào khoảng 11h ngày 17/4, một thanh niên -sau đó được xác định tên là Nguyễn Tấn Phát (26 tuổi, quê Bình Phước) đi bộ vào ngân hàng Đối tượng đến ngồi ở băng ghế đặt dưới tầng trệt quan sát. Khi ngân hàng chuẩn bị đóng cửa nghỉ trưa, chị Nguyễn Vũ Bích Thảo, Phó phòng giao dịch của ngân hàng đến hỏi Phát cần làm thủ tục gì để nhân viên ngân hàng phục vụ thì đối tượng trả lời rằng đang chờ bạn.

Bảo vệ ngân hàng vừa đóng cửa chính thì Phát bất ngờ lấy khẩu súng giấu trong áo khoác đen và bắn một phát chỉ thiên lên trần nhà khiến những người có mặt trong ngân hàng hoảng loạn. Đối tượng ném ba lô màu đen cho chị Đặng Thị Cẩm Chi (thủ quỹ ngân hàng) và chồm lên quầy giao dịch quát lớn. Bị đối tượng chĩa súng vào người, Chị Cẩm Chi đành phải lấy các cọc tiền từ trong tủ bỏ vào balo của Phát. Bảo vệ cùng người dân khống chế đối tượng cướp ngân hàng - Ảnh: VietNamNet Sau khi lấy tiền, Phát chĩa súng về phía anh Lường Huy Phượng (bảo vệ ngân hàng) đang quay lưng về phía Phát, yêu cầu mở cửa. Thấy anh Phượng không thực hiện, đối tượng này nổ súng bắn nhân viên bảo vệ này.

Dù bị thương, anh Phượng quay lại dùng hết sức chống trả, vật lộn với đối tượng. Rất may sau đó 2 khách hàng đến ngân hàng giao dịch là anh Nguyễn Đốc Phong và anh Bùi Nhật Huy và lực lượng Công an huyện Bàu Bàng kịp thời có mặt hỗ trợ anh Phượng và khống chế được đối tượng. Trong quá trình vật lộn với nhân viên bảo vệ ngân hàng, Phát cũng bị thương ở phần đầu, chảy máu khá nhiều. Nghi phạm và số tiền bị cướp - Ảnh: Báo Tiền Phong Theo thông tin từ báo Nhân Dân, ngay khi khống chế nghi can, lực lượng công an thu giữ tang vật gồm 1 khẩu súng dạng ổ xoay; 1 ba lô màu đen, bên trong chứa nhiều cọc tiền có tổng giá trị hơn 700 triệu đồng; 1 túi nilong bên trong có 6 viên đạn. Tại cơ quan công an, nghi phạm Nguyễn Tấn Phát khai nợ tiền vay của một công ty tài chính 20 triệu đồng. Do không có khả năng trả nợ và bị công ty tài chính dọa giết người thân nên Phát đánh liều đi cướp tiền ngân hàng. Nghĩ là làm, đối tượng lên mạng xã hội đặt mua 1 khẩu súng kiểu Rulo bắn đạn thể thao với giá 5 triệu đồng cùng 20 viên đạn. Phát đi khảo sát các chi nhánh ngân hàng trên quốc lộ 13, đoạn từ TPHCM đến Bình Phước để lựa chọn nơi nào vắng vẻ để thực hiện hành vi cướp giật. Đối tượng chọn Ngân hàng Sacombank (huyện Bàu Bàng, Bình Dương) vì thấy chi nhánh này khá vắng người đến giao dịch. Đại diện lãnh đạo Công an huyện Bàu Bàng cho biết đã đề xuất Ban giám đốc Công an tỉnh Bình Dương khen thưởng đột xuất cho bảo vệ, nhân viên ngân hàng và quần chúng trực tiếp tham gia khống chế và bắt giữ đối tượng nguy hiểm này.

'Căng não' phút giây khống chế đối tượng dùng súng cướp ngân hàng tại Bình Dương Vào ngày 17/4, một đối tượng vào Chi nhánh ngân hàng Sacombank nằm trên Quốc lộ 13, thị trấn Lai Uyên bất ngờ rút súng khống chế ngân viên ngân hàng buộc đưa tiền rồi bỏ tiền vào ba lô.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nu-nhan-vien-ngan-hang-ke-lai-thoi-khac-bi-ten-cuop-chia-sung-vao-nguoi-o-binh-duong-573541.html