Chân dung kẻ máu lạnh giết người phụ nữ rồi giấu thi thể trong xe ô tô ở Hà Nội

Xã hội 18/04/2023 06:45

Công an quận Long Biên, Hà Nội cho biết, đã bắt giữ và lấy lời khai đối tượng Trương Việt Hùng (SN 1988, ở Thanh Châu A, Phủ Lý, Hà Nam) để điều tra hành vi Giết người, cướp tài sản.

Theo thông tin từ VietNamNet, vào tối ngày 17/4, Công an quận Long Biên, Hà Nội cho biết, đã bắt giữ đối tượng Trương Việt Hùng (SN 1988, ở Thanh Châu A, Phủ Lý, Hà Nam) để điều tra hành vi Giết người, cướp tài sản. Công an xác định, Trương Việt Hùng là nghi phạm người giết chị Q. 

Tại cơ quan Công an, Hùng khai nhận có quen biết chị Q.. Do có mâu thuẫn, Hùng đã nảy sinh ý định giết chị Q. Khoảng 7h ngày 12/4, Hùng đến toà nhà chung cư nơi chị Q. sinh sống. Khi thấy chị Q. đến vị trí đỗ xe ô tô, đối tượng đã đứng phía sau thực hiện hành vi tội ác.

Chân dung kẻ máu lạnh giết người phụ nữ rồi giấu thi thể trong xe ô tô ở Hà Nội - Ảnh 1
Đối tượng Trương Việt Hùng - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, trước khi bỏ đi, đối tượng lấy 16 triệu đồng của nạn nhân để nạp vào tài khoản chơi game.

Sáng 13/4, Hùng bắt xe về Hà Nam để chơi điện tử. Đến ngày 16/4, đối tượng đang đi lang thang ở Quốc lộ 1A (tỉnh Hà Nam) thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Trước đó, tối ngày 12/4, Công an phường Bồ Đề, quận Long Biên tiếp nhận tin báo của gia đình chị Q. về việc chị đi khỏi nhà từ 8h ngày 12/4 nhưng không thấy về. Đến 8h ngày 15/4, cơ quan công an phát hiện chị Q. tử vong trong xe ô tô ở hầm chung cư.

Hiện tại, vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định.

 

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