Vào ngày 17/4, một đối tượng vào Chi nhánh ngân hàng Sacombank nằm trên Quốc lộ 13, thị trấn Lai Uyên bất ngờ rút súng khống chế ngân viên ngân hàng buộc đưa tiền rồi bỏ tiền vào ba lô.
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Theo thông tin từ báo Vietnam+/Tin tức thông tấn xã Việt Nam, vào ngày 17/4, Công an huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương xác nhận đang tạm giữ một đối tượng để làm rõ hành vi cướp ngân hàng.
Cụ thể, qua điều tra ban đầu, vào khoảng 11 giờ cùng ngày, một nam thanh niên mang theo vật giống súng, đi vào một Chi nhánh ngân hàng lớn trên Quốc lộ 13, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng đe dọa để cướp tiền.
Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, ngay khi phát hiện tên cướp, lực lượng bảo vệ của chi nhánh ngân hàng tìm cách khống chế bắt giữ tên cướp. Để tẩu thoát, tên cướp đã rút súng bắn nhiều phát súng vào lực lượng bảo vệ khiến một bảo vệ bị thương nhưng sau đó tên cướp đã bị khống chế, bắt giữ.
Đối tượng bị bắt giữ được xác định là Nguyễn Tấn Phong (SN 2000, quê Tây Ninh), tang vật thu giữ 1 khẩu súng, 6 viên đạn cùng số tiền 700 triệu đồng vừa cướp được.
Sự việc được thông báo đến Công an huyện Bàu Bàng. Đối tượng sau đó được bàn giao cho Công an huyện đưa về trụ sở để làm rõ vụ việc.